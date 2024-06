Refresca tu casa sin necesidad de enchufar el aire acondicionado

Con la llegada del verano, enchufar al aire acondicionado o ventilador se convierte en casi una obligación. Es nuestro mejor amigo durante el verano si no queremos morir de calor. Pero no podemos utilizarlo las 24 horas del día por su alto consumo en electricidad y debemos elegir muchas veces las horas exactas para enchufarlo. No vamos a debatir sobre cuál es el mejor momento del día para encenderlo, pero de lo que sí podemos estar seguros es que hay muchos aspectos que se podrían mejorar antes de enchufarlo. Está en nuestras manos, de una forma sencilla, reducir el ambiente infernal que se forma en nuestras casas por el calor antes de tener puesto el aire acondicionado todo el rato.

Mujer encendiendo el aire acondicionado | iStock

Vale que en verano hace calor, pero ¿y si el problema del calor en casa también radica en ciertos hábitos?

El primer error garrafal que cometemos todos es bajar las ventanas y persianas lo máximo posible. Durante las horas más calurosas tanto ventanas como persianas pasan a estar completamente cerradas evitando que la temperatura del hogar aumente. Bien. ¡Pero no todo el día! No hace falta vivir en la más completa oscuridad. A media tarde, a partir de las 7 u 8 por ejemplo, es buen momento para ventilar la casa.

Persianas bajadas | iStock

El gasto de energía no va ligado solo al aire acondicionado, sino también a nuestro cuerpo. Tenemos la creencia que si sentimos mucho calor, lo mejor que podemos hacer para refrescarnos es una ducha fría. Quítate de la cabeza que una ducha de agua completamente fría es lo recomendable para pasar menos calor porque lo que sucede es totalmente lo contrario. Si bajas de forma brusca el calor de tu cuerpo, este deberá doblar la energía y por ende generar más calor para alcanzar la temperatura óptima.

Mujer duchándose | Pexels

Lo mismo pasa si consumimos bebidas frías para calmarnos esa sed y refrescarnos. Las bebidas frías y al igual que el punto anterior, sólo harán que doblar la energía de nuestro cuerpo. Es mejor optar por bebidas del tiempo y especialmente destinadas a la hidratación.

Como tip extra hablemos ahora sí del uso de los ventiladores. Un complemento barato que puede hacer un apaño aunque de dudosa eficacia si queremos calentar una estancia entera. Como truco para que nuestros ventiladores refresquen más, podemos poner una bolsa con hielos delante de las aspas. ¡Ya verás que diferencia!