¿Qué significa somatizar? Nuestro cuerpo expresa emociones mediante este trastorno

¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo tensión en la mandíbula? ¿Por qué aprieto los puños? Las respuestas a estas preguntas tienen mucha relación con somatizar, es decir: cuando la emoción se expresa en el cuerpo. Se trata de un concepto catalogado por el libro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, DSM-5, como un trastorno que se caracteriza por la presencia de síntomas somáticos persistentes que van acompañados de pensamientos y sentimientos.

En otras palabras: somatizar es la manera que tiene nuestro cuerpo de decir que escuchemos a la mente. De hecho, para poner énfasis en la importancia de encontrar un equilibrio entre mente y cuerpo, los romanos ya lo decían: "Mens sana in corpore sano". Este fundamento llega hasta el día de hoy avalado por diversidad de investigaciones que constatan la interrelación entre el estado emocional y el físico mediante la somatización.

Desde el servicio de psicología Somos Estupendas explican que el conflicto está en el hecho de que hemos aprendido a identificar el dolor desde las sensaciones corporales, pero no desde un punto de vista emocional. De hecho, la problemática común entre los pacientes que padecen somatización es que suelen visitar a especialistas de la salud relacionados con el síntoma físico y no visitan a psicólogos o terapeutas que les ayuden a solucionar el conflicto emocional de raíz que les genera ese problema. Hecho que conlleva que estos individuos no reciban un diagnóstico correcto ni el tratamiento adecuado.

¿A quién afecta la somatización?

Según indican los expertos del Hospital Vall d’Hebrón la prevalencia del trastorno es de entre el 5 y el 35%, es doblemente más frecuente en mujeres y se acostumbra a iniciar al principio de la edad adulta. Además, añaden que el 30% de las personas que sufren este trastorno tenderán a la cronicidad.

Cuáles son las expresiones físicas más comunes en el cuerpo

Un estudio publicado en la revista científica de Plos One, va algunos pasos más allá: constata que los sistemas cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal son los más sensibles a los cambios emocionales. Además de que también sugiere que la cabeza, la garganta y el pecho son los lugares más sensibles a los cambios de estado emocional.

Diagnóstico y tratamiento de este trastorno

El diagnóstico de la somatización debe ser clínico. Así lo indican desde el Hospital Vall d’Hebron que explican que es necesario realizar una adecuada exploración clínica con el paciente por parte de un profesional sanitario especializado.

Una vez hecho el diagnóstico, los especialistas explican que es necesario llevar a cabo un abordaje multimodal: psicoeducación, tratamiento psicológico, cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico en el caso de que existan afecciones psiquiátricas.

Cómo prevenir la somatización

Para prevenir este trastorno, los profesionales del Hospital Vall d’Hebron recomiendan: