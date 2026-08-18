Dormir con el ventilador encendido toda la noche: cuánto cuesta y qué efectos tiene

A estas alturas del verano, que ya está llegando a su fin, el calor se hace insoportable. Entre que las vacaciones están llegando a su fin y que llevamos muchas semanas aguantando el calor, los ventiladores se han convertido en los aliados perfectos e irremplazables.

Y es que estamos en un punto en que, aunque estos aparatos estén trabajando todo el día, por la noche, cuando se apagan, el ambiente se calienta muy rápido, traduciéndose en sudores nocturnos y mañanas insoportables.

Así pues, son muchas las personas que empiezan a usar los ventiladores también durante la noche, para sentir ese revitalizante frescor durante las horas de descanso. Eso sí, son muchas las dudas que aparecen al respecto: ¿Cuánto cuesta tenerlo encendido toda la noche?, ¿Es malo para la salud? Te resolvemos todas las incertidumbres en este artículo.

Hombre usando un ventilador | Pexels

¿Cuánto cuesta?

Encender el ventilador durante toda la noche es mucho más barato de lo que muchas personas piensan. Y es que tener el aparato encendido durante 8 horas, cuesta entre 2 y 10 céntimos por noche, lo que suma, aproximadamente, entre 1 y 3,5 euros al mes.

Estos datos son aproximados, ya que la exactitud depende de la potencia del ventilador y de la electricidad contratada. Lo que sí os podemos detallar un poco mejor los gastos según el ventilador que uses:

Ventilador de techo : Consume entre 15 y 75 W. Toda la noche cuesta alrededor de 1 céntimo.

: Consume entre 15 y 75 W. Toda la noche cuesta alrededor de 1 céntimo. Ventilador de pie o torre : Consume entre 40 y 100 W. Toda la noche ronda los 3 o 7 céntimos.

: Consume entre 40 y 100 W. Toda la noche ronda los 3 o 7 céntimos. Ventilador de mesa: Consume entre 20 y 50 W. Toda la noche cuesta unos 2 céntimos.

Pareja usando un ventilador | Magnific

Para calcular los gastos debes hacer dos pequeños cálculos. El primero es multiplicar la potencia en kilovatios por las horas de uso. Una vez tengas el resultado, multiplícalo por el precio de kilovatio hora de tu tarifa nocturna, y así obtendrás el gasto total por noche.

¿Es malo para la salud?

Otra de las dudas más populares, e incluso preocupación, es sobre si dormir con el ventilador encendido toda la noche es malo para la salud. La realidad es que no es peligroso, siempre y cuando no esté apuntando de forma directa, ya que puede causar molestias como sequedad en la garganta, irritación en los ojos o tensión muscular.

Así pues, a continuación te detallamos algunos consejos para que dormir con el ventilador encendido sea del todo seguro, sin esos efectos secundarios que pueden tener una consecuencia en nuestra salud:

Evita el aire directo : No dejes que el flujo apunte hacia tu cara o cuerpo, es mejor orientarlo hacia una pared o un rincón.

: No dejes que el flujo apunte hacia tu cara o cuerpo, es mejor orientarlo hacia una pared o un rincón. Usa la oscilación : Configura el ventilador en modo giratorio para que el aire circule por toda la habitación en lugar de incidir en un solo punto.

: Configura el ventilador en modo giratorio para que el aire circule por toda la habitación en lugar de incidir en un solo punto. Programa un temporizador : Desactiva el aparato tras las primeras horas de la noche para no exponerte al aire en movimiento durante toda la noche si no te hace falta.

: Desactiva el aparato tras las primeras horas de la noche para no exponerte al aire en movimiento durante toda la noche si no te hace falta. Mantén el aparato limpio: Limpia las aspas con frecuencia para evitar que el ventilador propague polvo y partículas acumuladas por la habitación.

Habitación con ventilador de techo | Pexels

Con todos estos nuevos aprendizajes, ya estás más que preparada para disfrutar de una pequeña brisa nocturna en tu habitación, gracias a los consejos de Novamás para usar de forma segura un ventilador.