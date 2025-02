Qué hacer y qué no para que nuestros hijos coman bien

Si tienes hijos pequeños, sabrás que la hora de comer puede ser todo un desafío dependiendo de la comida que le hayas preparado, ya sea porque no le gusta ese alimento o porque dice que no tiene hambre. Si esto es un día puntual, no pasa nada, pero si se repite con regularidad y ves que come poco o tiene cambios drásticos en su alimentación, entonces lo recomendable es consultar a un especialista.

Otro aspecto a tener en cuenta en la alimentación infantil es que esta tiene que ser saludable y equilibrada, como lo es la dieta mediterránea. Como sabemos, esta se basa en alimentos de proximidad y de temporada, como frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, pasta, arroz, pan, aceite de oliva...

Niña comiendo | Pexels

Más allá de lo que come el niño o niña, es importante también el cómo come. Los expertos del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña han elaborado una guía para padres y madres (también para las escuelas) en la que detallan una serie de consejos que recogemos a continuación.

La cantidad de comida tiene que ser la adecuada

Los especialistas recomiendan que, de entrada, ofrezcas al niño o niña una cantidad más bien reducida de comida y, así, si tiene más hambre, lo pedirá y podrá repetir.

Hay que aceptar que puede haber algún momento que tu hijo no quiera un determinado alimento porque no le gusta o no tiene más hambre. Sea como sea, no es adecuado que haya una confrontación ni forzar que pruebe un alimento. Por lo tanto, es mejor tener una actitud receptiva y tolerante, y valorar sus necesidades.

Niña que no quiere comer | Pexels

Evitar las amenazas y las negociaciones

Si crees que tu hijo no come lo suficiente, debes evitar las amenazas del tipo "te quedarás sin postre" o "no te levantarás hasta que no te lo hayas acabado". Tampoco es adecuado la coacción emocional con frases como "me he pasado la mañana en la cocina y ahora no quieres ni probarlo", ni ser autoritario porque esto puede asociarse a "una alimentación más desequilibrada y aumenta claramente el riesgo de sufrir obesidad".

Por otro lado, esquiva las sentencias motivadoras que remarquen los beneficios para la salud de un determinado alimento ("se puede conseguir el efecto contrario: que los niños y niñas lo asocien con un alimento menos agradable al gusto y coman menos") y las relacionadas con el peso y el aspecto físico.

Negociar con él o ella a que coma "dos cucharadas más" o que después de comérselo todo tendrá postres puede ser contraproducente.

Comer en familia

Es esencial que al menos una de las comidas se haga con toda la familia reunida en la mesa, ya que es el momento adecuado para hablar de cómo ha ido el día, que los niños se expresen, cuenten cosas que les interesen... Tener un rato relajado y cómodo como este, además de la interacción social, "ofrece la oportunidad de un buen desarrollo cognitivo".

Los expertos recuerdan que cada niño tiene su ritmo y, a su vez, es muy diferente al de las personas adultas. Por ello, tienes que respetar con paciencia sus tiempos.

Comer en familia | Freepik

Comidas sin pantallas

Es fundamental que los niños no se distraigan con las pantallas: ni móviles, ni tablets ni tele. Mantenerlas alejadas propiciará momentos para expresarse, hablar, escuchar, "conectar con ellos de una manera regular" y transmitir hábitos y valores.