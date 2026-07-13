La OCU desmiente el gran mito del protector solar resistente al agua: esto es lo que debes saber

La OCU aclara qué significa de verdad "resistente al agua" en un protector solar

Tu protector solar no es tan resistente al agua como crees: la OCU explica por qué

Estamos en verano, el calor aprieta y la playa o la piscina se convierten en nuestro refugio oficial. Metemos en el bolso la toalla, las gafas de sol y, por supuesto, ese bote de protector solar que luce orgulloso en su etiqueta: "Water Resistant". Nos lo aplicamos, nos tiramos al agua y asumimos que estamos protegidos contra los rayos UV, pero es un gran error.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un recordatorio fundamental que desmonta la falsa sensación de seguridad que nos dan estas cremas. No, "resistente al agua" no significa "impermeable".

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles para que tu verano sea seguro para ti y para tu piel. ¡Vamos a ello!

Mujer poniéndose crema de sol | Pexels

La letra pequeña

Cuando un protector solar se etiqueta bajo estas alegaciones, no significa que se quede pegado a tu piel como el neopreno. La normativa europea sigue unos ensayos estándar muy claros donde se mide cuánto aguanta el producto tras inmersiones controladas de 20 minutos.

La realidad detrás de los nombres técnicos es la siguiente:

1. Water Resistant (Resistente al agua): Solo te garantiza que, tras 40 minutos de baño, el producto conserva, como mínimo, el 50% de su factor de protección (SPF) original. Es decir, si usabas un SPF 50, al salir del agua estás protegido con un SPF 25.

2. Very Water Resistant (Muy resistente al agua): Mantiene ese mismo 50% de protección, pero estirando el tiempo hasta los 80 minutos.

En resumidas cuentas, al bañarte, la mitad de tu protección se disuelve en el agua. Es decir, estás protegido, sí, pero a medio gas.

Una persona poniéndose crema de sol | Pexels

La trampa de la piel mojada

Otra de las etiquetas de moda es el término Wet Skin. Muchos consumidores asumen que, gracias a esto, la crema se adhiere mejor y aguanta más bajo el agua.

La OCU aclara que esta declaración se refiere única y exclusivamente a la facilidad de aplicación: el producto se extiende bien sobre la piel húmeda sin dejar pegotes blancos, pero no ofrece un blindaje superior una vez estás sumergido.

Dos mujeres poniéndose crema de sol | Pexels

Las tres reglas para no quemarte

Para evitar sorpresas en forma de quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel, no confíes ciegamente en el marketing de los botes. Los expertos recomiendan seguir un protocolo estricto:

Reaplicar siempre tras el baño : Da igual que el bote diga que resiste al agua de forma infinita. Al salir, debes volver a echarte crema.

: Da igual que el bote diga que resiste al agua de forma infinita. Al salir, debes volver a echarte crema. Cuidado con la toalla : El roce del textil, la arena y el propio sudor actúan como una lija que elimina físicamente el protector de tu cuerpo.

: El roce del textil, la arena y el propio sudor actúan como una lija que elimina físicamente el protector de tu cuerpo. El reloj no se detiene: Aunque no te bañes, el producto pierde eficacia por la radiación. El recordatorio en el móvil debe estar fijado cada dos horas.

Mujer poniéndose crema de sol | Pexels

La próxima vez que vayas a la playa, disfruta del agua, pero recuerda que al salir te toca volver a pasar por el ritual de la crema. Tu piel te lo agradecerá en el futuro.