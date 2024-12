Operación Navidad: 5 ejercicios para lucir un abdomen plano y terso estas fiestas

La cuenta atrás para Navidad ha comenzado, y con ella llegan las reuniones familiares, las comilonas y, por supuesto, las ganas de lucir lo mejor posible en estas fiestas. Si estás pensando en darle un pequeño empujón a tu rutina de ejercicio de cara a las fiestas, este artículo te interesará. Pascal Romano, exentrenador de los olímpicos franceses y ahora trainer en KO Urban Detox Center, en Madrid, nos explica la solución perfecta para llegar a Nochebuena con un abdomen mucho más plano y terso: un entrenamiento sencillo, efectivo y sin necesidad de equipamiento.

La propuesta de Pascal se basa en 5 ejercicios que puedes hacer desde cualquier lugar. Lo único que necesitas es un mat, una botella de agua y, por supuesto, fuerza de voluntad. La clave está en realizar esta rutina en tres o cuatro rondas, con descansos de entre 30 y 60 segundos entre cada ejercicio, adaptándola a tu nivel de condición física.

¿Preparada para empezar? Aquí te dejamos los pasos.

1. Low Plank + Knee Taps (3 series de 20 repeticiones)

Comienza en posición de plancha baja, apoyando antebrazos y pies en el suelo. Mantén el cuerpo recto, desde la cabeza hasta los talones, y contrae el abdomen. Desde esta postura, levanta una pierna y toca la rodilla opuesta con la mano del mismo lado, alternando entre ambos lados. Recuerda no dejar que tu cadera se hunda mientras realizas el movimiento.

2. Hamstring Bridge (3 series de 12-15 repeticiones)

Túmbate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados al ancho de los hombros. Eleva las caderas hacia el techo apretando glúteos y abdominales. La espalda debe mantenerse recta, evitando que el tronco se arquee, y baja lentamente para volver a la posición inicial.

3. Half Hollow Man (3 series de 20 segundos de aguante)

Acuéstate de espaldas, estira las piernas y extiende los brazos hacia atrás. Eleva ambas piernas unos 45 grados mientras mantienes los brazos estirados por encima de la cabeza. El truco está en activar el abdomen para que la espalda baja permanezca pegada al suelo durante todo el ejercicio.

Abdominales en Navidad | Freepik

4. Sit Ups (3 series de 15-20 repeticiones)

En posición boca arriba, flexiona las rodillas y apoya los pies en el suelo. Coloca las manos detrás de la cabeza o cruzadas sobre el pecho. Eleva el torso hacia las rodillas, utilizando únicamente la fuerza de tus abdominales, y desciende de forma controlada para completar la repetición.

5. Reverse Crunches + Legs Extensions (3 series de 12-15 repeticiones)

Para terminar el entrenamiento, túmbate boca arriba con las piernas elevadas a 90 grados. Realiza un reverse crunch levantando ligeramente las caderas del suelo, llevando las rodillas hacia el pecho. Extiende las piernas hacia adelante sin tocar el suelo, manteniendo el control del movimiento. Repite el ciclo.

¿Por qué empezar ahora?

Más allá de lo estético, este entrenamiento está diseñado para fortalecer y estabilizar el core, una parte esencial de nuestro cuerpo. Según Romano, trabajar esta zona no solo define los músculos abdominales y oblicuos, sino que también protege la espalda baja, mejora la postura y previene lesiones. Por lo tanto, ya no se trata tanto de que te quede bien tu look navideño, sino de mejorar tu bienestar general.

¿Lista para la operación Navidad? ¡A por ello!