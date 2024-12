Mar Flores tiene tu próximo look navideño: 3 opciones de Primark por menos de 50 euros

Diciembre es el mes por excelencia de las comidas y cenas familiares, los reencuentros con amigos y las fiestas de empresa. Cuatro semanas intensas en las que nuestras agendas se llenan de eventos sociales, perfectos para lucir los looks más divertidos y glamurosos del año. La Navidad es sinónimo de brillos y de colores clásicos como el rojo, el negro o el blanco, además de tonos más en tendencia, como el verde esmeralda o el granate. Si estás pensando en renovar tu armario para estas fechas sin gastar demasiado, Mar Flores tiene la respuesta: Primark.

La modelo y empresaria ha compartido en un Reel tres opciones de looks navideños que ha conseguido por menos de 50 euros cada uno en la conocida firma irlandesa, demostrando que no hace falta gastar una fortuna para deslumbrar estas fiestas.

El traje en el color de moda

El granate, también conocido como rojo vino, es uno de los colores estrella de esta temporada otoño-invierno. Es cálido, favorecedor y, sobre todo, muy navideño. En su propuesta, Mar Flores luce un traje de pantalón recto y cazadora cropped de lentejuelas en este tono tan festivo. Lo combina con un top lencero negro y unas sandalias plateadas de tacón, creando un look sofisticado y muy estiloso.

Aunque las lentejuelas suelen asociarse a la Nochevieja, este año son tendencia en cualquier evento navideño. Si prefieres un estilo más informal, puedes combinar una de estas prendas con otras de punto para conseguir un look equilibrado, ideal para una cena con amigos.

El vestidazo de lentejuelas

La segunda propuesta de Mar Flores es un precioso vestido midi plateado, con manga larga, cuello redondo y una abertura discreta en la parte posterior del bajo. Además, incluye un forro interior que evita que las lentejuelas rocen la piel, asegurando la comodidad de la prenda.

Este vestido es perfecto para cualquier evento navideño y, combinado con unas ondas al estilo Hollywood o un peinado recogido tipo clean look, te hará brillar como una auténtica celebridad. Una opción versátil que no te fallará.

El outfit más atrevido con pantalón semitransparente

La última opción de Mar es, sin duda, la más atrevida de todas. Se trata de un pantalón acampanado semitransparente de lentejuelas negras, que la modelo combina con una americana larga negra. Este conjunto logra el equilibrio perfecto entre lo sexy y lo elegante. El detalle estrella es un cinturón de pedrería, que añade un toque de brillo extra y acentúa la cintura.

Como bien dice una de las seguidoras de Mar: "La elegancia no es cuestión del precio de las prendas; se tiene o no se tiene". Así que ya lo sabes, elige tu look asequible de Primark, añade tu propia actitud y prepárate para deslumbrar estas Navidades.