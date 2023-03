Niños con Síndrome de Down: Así evolucionan hasta la adolescencia

Cuando una pareja recibe la noticia de que su hijo -o futuro hijo, si se enteran en el embarazo- tiene Síndrome de Down, lo normal es que aparezcan muchos temores y dudas por el futuro del bebé: ¿podrá llevar una vida normal?, ¿necesitará una atención especial que no sabré darle?

Hoy, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, en NovaMás nos sumamos a la visibilización de esta alteración genética que afecta a un total de 6 millones de personas en el mundo, de las cuales, unas 34.000 viven en nuestro país.

A continuación, recogemos los consejos de DOWN España para cada etapa de la vida de estos niños, hasta que llegan a la adolescencia. Tienen una discapacidad intelectual, sí, pero su vida puede ser tan plena como la de cualquier otro ser humano. Tan solo hay que saber acompañarles bien.

Etapas de la vida de un niño con Síndrome de Down

"El niño con síndrome de Down que ha sido estimulado adecuadamente es capaz de jugar solo y divertirse", explica la asociación española centrada en el acompañamiento de las familias con hijos con trisomía 21. Sin embargo, recuerdan que conviene que sus padres, así como sus hermanos o amigos, jueguen y compartan actividades con él, "pues será un tiempo inestimable para reforzar lazos e impulsar su desarrollo".

De este modo, indican qué hay que esperar de los pequeños con esta alteración genética en cada franja de edad.

De 0 a 2 años

Desde su nacimiento hasta que cumpla dos años, el bebé con Síndrome de Down tendrá que aprender lo mismo que el resto: a andar, hablar, comer sólidos y hacer sus necesidades en el baño. E igual que los niños sin un cromosoma de más pueden tardar más o menos en adquirir todas estas habilidades, los que sí lo tienen necesitarán algo más de esfuerzo, pero dependerá del caso.

Estos casos requieren una estimulación especial, para la cuales DOWN España ofrece sesiones de atención temprana. "Vuestro hijo aprenderá lo que queráis enseñarle, pero tendréis que repetir más veces las cosas y utilizar una dosis extra de paciencia. Establecer rutinas y hacer las cosas siempre de la misma manera le ayudará a asimilar la información", aseguran.

De 2 a 6 años

Cuando comience a ser algo más autónomo, si ha sido estimulado adecuadamente, puede llegar a ser capaz de entretenerse por su cuenta, curioseando con cualquier cosa que tenga a su alcance. Pero, aunque sea así, será muy importante para su desarrollo que tenga a otras personas, mayores o de su edad, para jugar.

De 6 a 12 años

"Los niños con síndrome de Down se desarrollan muy deprisa en los primeros años, pero en la segunda infancia su evolución tiene un ritmo más pausado", explica DOWN España sobre esta etapa, previa a la adolescencia.

Aunque no notemos cambios en su desarrollo, los niños en esta franja de edad siguen ganando "fuerza y destreza en sus movimientos" y van teniendo aún más autonomía, lo que les convierte capaces de lograr pequeñas metas que se vayan proponiendo.

Adolescencia

Se tengo o no un cromosoma de más, la adolescencia no es fácil para nadie. En esta etapa, los niños con Síndrome de Down también empiezan a enfrentarse a sus padres y, a menudo, prefieren estar con sus amigos antes que con su familia.

"En estos años aparecen muchos cambios físicos y suele surgir el primer amor. Se hace más fuerte el deseo de independencia y de realizar las actividades que ven hacer a otros jóvenes", explican los expertos.

Si los padres o madres han sido demasiado sobreprotectores con su hijo con discapacidad intelectual, puede que este, al llegar a la adolescencia, lo rechace.