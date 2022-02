Así es Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret

Más información Un hijo con Síndrome de Down te enseña a ver la vida de otra manera

Sofía Jirau, así se llama la joven puertorriqueña de 25 años que ha hecho historia en el mundo del modelaje tras participar en el desfile de la 'New York Fashion Week' organizado por Victoria's Secret .

Tras las polémicas generadas contra la marca de lencería calificándola como "patriarcales y sexistas", Victoria's Secret venía renovada y dispuesta a crear una revolución de la marca lanzando su nueva colección llamada 'Cloud Love Collection', en la que Jirau participaba junto a 17 mujeres más, entre las que se encontraban rostros conocidos como los de Hailey Bieber, Taylor Hill y Valentina Sampaio.

"Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto... ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria's Secret!", escribía Sofía emocionada en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 435 mil seguidores.

Aprovechando el buen recibimiento que la modelo ha tenido en este mundillo, ha aprovechado para hacer de portavoz y enviar un mensaje de inclusión a todo el mundo a través de entrevistas y de publicaciones en sus redes sociales: "Estoy rompiendo barreras en el mundo entero. Gracias a todo los medios de comunicación por ayudarme a llevar mi mensaje de que por dentro y por fuera no hay limites", escribía en su perfil de Instagram. "¡Qué me vea el mundo entero! Y que sepa la comunidad de síndrome de Down que, al igual que yo, pueden lograr sus sueños", expresaba a los medios de 'BBC Mundo'.

Desde pequeña Sofía quiso ser modelo y empresaria, de hecho en 2019 lanzó su propia colección llamada 'Alavett', en la que presentaba su ropa y complementos propios: "Alavett es mi grito de alegría al mundo", anunciaba en su página web.

...

Seguro que te interesa

El hijo de Samantha Vallejo-Nágera, el primer niño modelo de Zara con síndrome de Down