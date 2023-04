¿Te muerdes las uñas y las pieles de los dedos? Esta solución te encantará

Hay personas que se muerden las uñas desde la infancia, y cuando llegan a la adolescencia dejan este hábito tan cuestionable. Otras, en cambio, no son capaces de abandonar ese vicio.

Es una forma de vencer el estrés, la ansiedad, el aburrimiento o la frustración. Muchas de las personas que tienen esa costumbre la llevan a cabo de forma involuntaria, como una respuesta irracional después de experimentar un episodio de emoción intensa.

Pero la cosa no acaba en la onicofagia -que es el nombre que recibe la acción de morderse las uñas- sino que muchas personas no tienen suficiente con ello y se dedican a morderse o arrancarse las pieles de alrededor de las uñas e incluso los nudillos.

Si tú formas parte de ese sector de la población, es más que probable que este artículo te encante porque buceando por las redes sociales hemos descubierto un objeto que puede ayudarte a superar esos episodios de quietud, de nervios o de enfados.

El anillo antiestrés: la mejor solución

Estaremos de acuerdo que morderse las uñas te arruina la apariencia de la manicura, pero si tienes la costumbre de arrancarte las pieles muertas de la cutícula, morderlas con los dientes y utilizar la uña del índice o del pulgar para ir rascando de forma inconsciente cualquier pielecita que tengas, puedes ocasionarte grietas, cortes y heridas sanguinolentas en los dedos.

Como ya hemos comentado, muchas de estas acciones son involuntarias, las tenemos tan interiorizadas como mecanismo de defensa que no somos conscientes de que las llevamos a cabo. Pues bien, una magnífica, preciosa, económica y duradera solución es lucir un anillo antiestrés como el de la publicación que puedes ver a continuación.

El funcionamiento es bien sencillo, consiste en una alianza que tiene una serie de cuentas para que puedas ir jugueteando con ellas de un lado del anillo a otro. De este modo suples la necesidad de rascarte, proteges tu piel y decoras tu mano.

Morderse las pieles y las uñas: perjudicial para la salud

Es importante señalar que morderse las uñas no solo puede ser una mala costumbre, sino que también puede ser perjudicial para la salud. Al hacerlo, se pueden introducir gérmenes y bacterias en la boca y provocar infecciones o enfermedades dentales.

Por lo tanto, si se tiene este hábito, es recomendable buscar maneras de controlarlo o alternativas más saludables para aliviar el estrés y la ansiedad, como la meditación o el ejercicio físico.

Métodos para dejar de morderse las uñas

Uno de los métodos más tradicionales para no morderse las uñas es utilizar un esmalte de uñas con sabor amargo. El mero hecho de introducir esa manicura en tu boca te causará rechazo. Sin embargo, hay personas que perfeccionan su técnica de morderse las uñas para que estas soluciones farmacológicas no les afecte, o que se familiarizan tanto con el sabor que no les importa degustarlo con tal de seguir mordiéndose las uñas.

La manicura semipermanente es una opción a tener en cuenta. Es un método que resulta algo más caro que otros, pero además de infalible, es muy vistoso. Como los profesionales de la cabina de estética colocan un gel sobre tu propia uña, no hay manera humana de poder morderte las uñas, el único inconveniente es que a medida que crecen tienes que ir actualizando la manicura porque el resultado estético es efímero.