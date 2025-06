Marta Carriedo explica que este embarazo lo está llevando "muy mal" y que su separación fue dura para ella y su hijo

El evento organizado por Aceites de Oliva de España reunió a varias caras conocidas, entre ellas, Marta Carriedo. La influencer, que atraviesa su segundo embarazo, compartió cómo está viviendo esta etapa y también habló abiertamente sobre la experiencia de su hijo Noah tras la separación de sus padres.

Marta fue madre por primera vez en 2021 junto a Raúl Vidal. La ruptura entre ambos llegó cuando su hijo aún era un muy pequeño, y aunque en su momento intercambiaron mensajes indirectos en redes y tuvieron desencuentros relacionados con la custodia, en la actualidad parecen haber alcanzado una convivencia más equilibrada.

Un segundo embarazo más duro

A punto de llegar al ecuador del embarazo, Marta no disimuló lo mal que se encuentra físicamente: "muy mal, para ser honestos, sí. Como muchas náuseas, con Noah estaba superbién, decían que era lo de niño-niña, pero no me fiaba mucho de eso, aunque al final es niña, porque es verdad que amigas niñas han estado mal con niños igualmente, pero fatal".

Por si las ganas de vomitar fueran poco, Marta desveló que en ese mismo instante estaba con anginas y fiebre, y que no podía tomarse ningún medicamento por el embarazo. "Me estoy helando", comentó a sus interlocutores.

Pese a todo, se mostró feliz sobre todo por la ilusión con la que lo está viviendo su hijo Noah: "Él me lo pidió, me decía: Mami, quiero un hermanito. Y lo sabe todo, sabe que es una niña, le canta por las noches canciones que se inventa... Es monísimo".

Cómo llevó su hijo Noah la separación

Marta también reflexionó sobre cómo ha sido criar a su hijo después de separarse cuando él era tan solo un bebé. "Yo creo que al principio lo llevamos mal los dos, porque separarte de tu madre, que es tu figura de apego… eso es duro. Y no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras", explicó.

No obstante, con el tiempo la situación ha mejorado: "La palabra que define mi vida en los últimos años es resiliencia. Adaptarte a lo que te viene. Y así lo hemos hecho. Ahora estamos muy bien. Mira, después de esto se puede con todo".

Verano de preparativos

Con el verano a las puertas, Marta ya tiene claro cómo va a organizarse: "Los días que esté con Noah, vacaciones con él. Cuando esté con su padre, aprovecharé para ir preparando todo para la bebé, que la vuelta del verano está a la vuelta de la esquina".

En cuanto a los antojos, no hay grandes excentricidades, pero sí algún capricho dulce: "No tengo antojos en especial, quizá solo como más de la cuenta. Pasta, pizza… lo típico. Pero sí, me ha dado por un helado. Tengo que decirlo".