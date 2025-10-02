Amalia de Holanda podría estar enamorada: así es el joven empresario con el que celebró el Oktoberfest

La princesa Amalia de Holanda podría estar enamorada. La revista alemana Bunte publicó que el pasado 26 de septiembre se dejó ver en el Oktoberfest 2025 de Múnich acompañada de Christopher von Halem, un joven perteneciente a una familia destacada en Alemania.

La heredera al trono disfrutó de la emblemática fiesta bávara en la carpa Käfer Wiesn-Schänke, lugar habitual de personalidades de la alta sociedad y celebridades. Allí cantó clásicos como Sweet Caroline y What Is Love, coqueteando con su acompañante e incluso abrazándose con él en varios momentos.

La heredera, siempre discreta y prudente, evitó la cerveza y optó por vino y un espresso para aguantar el ritmo de la jornada. Lo que sí hizo fue sumarse a la tradición bávara vistiendo un dirndl en color rosa. Un detalle no menor fue cómo se ató el lazo del delantal: lo colocó en el lado izquierdo, lo que antiguamente simbolizaba soltería. Un gesto que muchos han interpretado como un guiño sobre su situación sentimental.

¿Quién es Christopher von Halem?

El joven que ha acaparado la atención es hijo de Carina y Clemens von Halem, una reconocida familia de Múnich ligada al mundo del arte y las finanzas. Tiene un hermano llamado Cedric, que también estuvo presente en la celebración junto a Amalia.

Aunque procede de un entorno privilegiado, Christopher —a quien llaman de forma cariñosa Chrisi— ha buscado abrirse camino por sí mismo. Ha fundado su propia empresa de inteligencia artificial, llamada Silencio. Entre sus amistades figuran nombres conocidos, como María Guardiola, hija del entrenador Pep Guardiola.

¿Le gustan los chicos alemanes?

No es la primera vez que la prensa alemana relaciona a la princesa con un joven alemán. En 2021, Bunte publicó que Amalia mantenía una relación con Isebrand Kaldewei, a quien habría conocido en uns fiesta veraniega tras su graduación. Testigos aseguraron haberlos visto de la mano e incluso besándose durante una escapada a Nueva York, ciudad muy significativa para la familia real holandesa, ya que allí Guillermo y Máxima vivieron el inicio de su historia de amor.

Amalia de Holanda, con un tocado de rafia en un acto oficial | Gtres

Además, en su biografía publicada con motivo de su mayoría de edad, Amalia confesó que le gusta que los chicos tengan buenos modales y que los alemanes le interesan más que los holandeses. ¿Seguirán siendo los bávaros su debilidad?

Como siempre ocurre con la vida privada de la realeza, la línea entre rumor y confirmación es estrecha: la Casa Real neerlandesa mantiene la discreción y no ha hecho declaraciones públicas sobre estas especulaciones.