Rocío Camacho "desromantiza" lo que es organizar una boda: "Llevo llorando todo el día"

Después de una despedida de soltera por todo lo alto, llena de actividades, pruebas y muchas risas, Rocío Camacho ha vuelto a la realidad y ha tomado conciencia de lo duro que está siendo organizar el evento más importante de su vida: su boda.

Ha explicado mediante un vídeo en TikTok cómo se está sintiendo y lo mucho que le está sobrepasando la situación. "Vengo a desromantizar lo que es organizar una boda", arranca el vídeo. La influencer con 1 millón de seguidores en Instagram asegura que "lleva llorando prácticamente todo el día", porque ha "petado".

No está siendo una preparación fácil ni bonita

Normalmente las bodas se venden por redes sociales como uno de los momentos más especiales a preparar: el día de tus sueños por fin se va a hacer realidad.

Las influencers acostumbran a mostrar su emoción por todo lo que se viene y las ganas de que el gran día llegue ya, pero este no ha sido el caso de Rocío, quien afirma que "mi boda no está siendo para nada un proceso de disfrutar ni bonito, está siendo duro porque lo estoy haciendo sola".

Rocío Camacho habla de lo duro que se le está haciendo organizar su boda | Instagram, @rocioccamacho

Aunque Rocío trabaja junto a una wedding planner, cuenta que a ella le gusta encargarse de las cosas y tomar decisiones. Lo que claramente se le está haciendo bola es compaginar la preparación de su gran día con su trabajo: "Estoy gestionando mi trabajo con una boda, está muy complicado", explica. "No estoy cumpliendo con mis obligaciones", concluye Rocío haciendo referencia a su trabajo en redes.

Muchos mensajes y llamadas

La influencer explica que una de las cosas que lleva peor son los mensajes que recibe con temática boda todo el rato: "Hoy he tenido la prueba de peinado y mi móvil no ha parado de sonar en 4 horas", relata. Su solución ha resultado en silenciar las notificaciones: "Estoy en un punto donde he silenciado WhatsApp, porque todos los mensajes son de la boda", explica Rocío haciendo énfasis en que, además, acostumbran a ser malas noticias.

Locura con los precios

El tema del presupuesto es otro aspecto que parece agobiar a Rocío Camacho. Ella entiende "que los precios son altos" y que hay cosas que quería para su boda que no se puede permitir.

Pero lo que realmente no entiende son los cambios de precio cuando dice que no a alguien: "Hay muchos proveedores que cuando me dicen un presupuesto y digo que no me encaja me dicen que me lo pueden rebajar a la mitad", cuenta indignada. La influencer no logra entender las rebajas tan impactantes y el por qué no se dice ese precio inicial.

Su madre, una figura muy importante estos días

Rocío explica a sus seguidores que su prometido está fuera por trabajo, y que estas semanas está recayendo todo sobre ella. Es por eso que su madre ha decidido acompañarla en este proceso, para ayudarla y acompañarla en toda la preparación.

Rocío Camacho le da las gracias a su madre por la ayuda | Instagram, @rocioccamacho

Su compañía también le ha servido para abrir un poco más los ojos, ya que su madre no paraba de repetirle que "es un proceso para disfrutarlo, estás abarcando más de lo que puedes sola, me recuerdas a cuando tuviste mucha ansiedad". Estas palabras llenas de cariño le han ayudado a darse cuenta que la situación le está sobrepasando un poco: "Siento que estoy dando pasos atrás en la boda", reflexiona Rocío.

Mirada positiva de cara al gran día

Aunque ahora la influencer está muy agobiada, el optimismo sigue presente de cara al 20 de septiembre, la fecha de su gran día. "Si alguien me preguntara qué tal es casarse, diría una mierda. Probablemente el 20 de septiembre te diga que ha merecido la pena y que el estrés de estas semanas se va a quedar en el olvido", razona Rocío.

Y claro que va a merecer la pena. Seguro que su boda será uno de los días más felices y especiales de su vida, una fecha que también será inolvidable para su gran comunidad. ¡Qué ganas de saber todos los detalles de la celebración!