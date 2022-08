Hielos reutilizables: la solución de Amazon para enfriar bebidas

Más información Trucos para enfriar la cerveza rápido en verano

Los supermercados y establecimientos están sufriendo las consecuencias de las insoportables olas de calor y los altos costes, tanto del suministro eléctrico como del transporte. Muchos productos se han encarecido, como por ejemplo el hielo, que está viviendo un episodio de alta demanda, ya que todos buscamos sobrevivir al sofocante calor.

Nosotros también sufrimos las consecuencias de la escasez del producto. Los congeladores de nuestras tiendas habituales están vacíos, por lo que no podemos llevarnos a casa nada para enfriar las bebidas.

Es cierto que existe la opción de rellenar moldes para cubitos, pero también debemos tener en cuenta la sequía que atravesamos. Por ello, optar por cubitos de hielo reutilizables puede ser la mejor opción. Mantén las bebidas bien frías con el gadget que te traemos.

Cómo mantener las bebidas frías sin hielo

La solución a este importante problema la hemos encontrado en Amazon. Se trata de cubitos de hielo reutilizables, elaborados con materiales como el plástico o el acero inoxidable, por lo que no se deshacen.

Su forma de empleo es de lo más sencilla: debes introducirlos en el congelador para que se enfríen y luego meterlos en tus bebidas. Si quieres volver a usarlos, tan solo deberás de lavarlos y volver a introducirlos en el congelador.

Nada perjudicial

A pesar de estar elaborados con plástico y otros materiales, están tratados para ofrecer un producto libre de sustancias tóxicas. Por ende, no debemos preocuparnos por el contacto con la bebida, ya que no va a causar daños en nuestro organismo ni tampoco va a transferir el sabor del plástico al alimento. Además, al no estar hechos de agua, ni se deshacen ni diluyen el sabor de la bebida, algo que suele pasar con el hielo.

No ocupan espacio

No te van a ocupar nada en el congelador, ya que son de pequeñas dimensiones. Por este motivo, cumplen perfectamente su función: replicar el clásico cubito, pero con la particularidad de ofrecer más de un uso.

Tipos de cubitos reutilizables

Para muchas personas, los cubitos de hielo reutilizables ya son imprescindibles, pero si aún no te has unido a esta nueva moda, te traemos algunas ideas para que encuentres la opción perfecta en Amazon.

De colores

Si quieres ser el anfitrión perfecto, este pack de 18 cubitos reutilizables te lo garantizará. Sus colores llamativos darán un toque distinto a las bebidas y cócteles que ofrezcas a tus amigos. Además, pueden servir como distintivo para que cada uno sepa cuál es su vaso.

Hielos reutilizables de colores | Amazon

De acero inoxidable

Para un estilo mucho más elegante, el gris que le da el acero inoxidable puede ser perfecto para lograrlo. Este pack de Amazon incluye distintos diseños de lo más originales: en forma de cubo y similar a la de un balón de fútbol, perfecto para servir licores y bebidas más cuidadas. El material es de alta calidad y duradero y además incluye cucharas, pinzas y cajas para servirlos y guardarlos.

Hielos reutilizables de acero inoxidable | Amazon

Con distintas formas

La originalidad de estos cubos reutilizables no te la ofrecerá nada más. Enfría tus bebidas de la forma más divertida y alegre con cubitos en forma de flamenco, piña, cactus y naranja. El paquete incluye 100 piezas y cada forma tiene un color particular, ¡por lo que es perfecto para una buena pool party!

Hielos reutilizables con formas | Amazon

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Alternativas en casa para conseguir hacer hielo como el de los bares