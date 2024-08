Este es el objeto para colocar la toalla en la playa y que no se vuele

Es innegable que ir a la playa tiene sus ventajas, especialmente ahora, cuando el calor aprieta tanto: El sonido del mar y la brisa marina pueden favorecer la relajación, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo; se puede hacer ejercicio físico nadando, caminando por la arena o jugando; y es, claramente, un espacio donde poder socializar.

No obstante, tiene sus inconvenientes, como por ejemplo, la arena que se cuela por todas partes, las picaduras de las medusas, la masificación o el viento que hace volar las toallas.

Bueno, esto último sí, es una traba, pero puede dejar de serlo. Hay opciones para salir del paso, como poner en cada esquina alguna piedrecita que encuentres por ahí o algún bulto que pese lo suficiente, sin embargo, no son las soluciones más fiables.

Si ni estas opciones ni otros remedios impiden que tu toalla salga volando a la mínima que sopla un poco de viento, prueba con estas pinzas que se clavan en la arena.

Así son las pinzas para sujetar las toallas

Son de un diseño sencillo, que recuerda a aquellas pinzas que utilizamos a veces para cerrar las bolsas de algunos alimentos (como las bolsas de patatas fritas, de frutos secos, etc.), mientras que su forma de piqueta es ideal para clavarlas en la arena.

Están fabricadas con plástico resistente y, cómo no, se pueden usar repetidamente. Al llegar a la playa, las clavas y, al irte, las pasas un poco de agua para quitar el exceso de arena y ya estarán listas para utilizarlas el próximo día.

Pinzas para sujetar la toalla | Amazon

Si no eres del team playa y te gusta más ir a hacer un pícnic en el campo con la típica manta de cuadros rojos y blancos, también puedes meter estas pinzas en la mochila porque te serán muy útiles para sujetar el mantel y no estar sufriendo cada dos por tres por el aire. Las clavas en el césped, y problema resuelto.

En Amazon podrás comprar por 10,99 € el pack de 8 pinzas: 4 de color verde y otras 4 de color azul.

Otros gadgets prácticos para llevar a la playa

Un elemento que no puede faltar cuando vayas a la playa es una sombrilla. Es tan fácil como clavarla en la arena y ya está, pero a veces no se acaba de aguantar bien, sea por lo que sea. Para evitar que esto suceda, existen estas pinzas que se colocan en la silla de playa y tiene otro gancho para la sombrilla. Las puedes encontrar en Amazon por 7,90 €.

Pinza para sujetar la sombrilla | Amazon

Por otro lado, puede ser que un día te apetezca ir sola a la playa y algo que puede resultar incómodo es ir vigilando todo el rato tus enseres personales. Para que no tengas que mirar continuamente a la arena, puedes comprar esta bolsa impermeable para guardar tus cosas y poder bañarte al mar sin problemas. El contenido no se va a mojar siempre y cuando no metas la bolsa mucho rato en el agua, como así informa el fabricante en las especificaciones. Cómprala en Amazon por 22,99 €.