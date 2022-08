Este es el motivo por el que no debes mojar tu cepillo de dientes antes de cepillarte

Mojar el cepillo de dientes antes de aplicar pasta y llevárnoslo a la boca es una práctica muy habitual entre las personas. Tenemos la certeza de que, de esta manera, eliminamos las impurezas que haya podido absorber del baño y, además, la pasta se va a extender de una forma más fácil y cómoda.

Llevar a cabo una correcta higiene dental es imprescindible para reducir la aparición de caries, cuidar nuestros dientes y evitar infecciones bucales, pero para ello, debemos realizar correctamente cada paso. Aunque el proceso lo conocemos desde que somos pequeños, hay hábitos que no consultamos con expertos y creemos que hacemos bien, hasta que lo contrastamos con otras personas y todo son diferencias.

Es en ese momento cuando nos asalta la duda, ¿lo estamos haciendo bien? Si hablamos de mojar el cepillo de dientes, la respuesta es no. En NovaMás te contamos por qué.

Por qué no debes mojar el cepillo de dientes antes de usarlo

El motivo es muy sencillo: el agua es absorbida por las cerdas del cepillo, por lo que este aumenta sus niveles de humedad. Lo único que conseguimos es reblandecer las cerdas y generar más espuma, tal como apunta la odontóloga @drasollois.

Entre los tips para un cuidado dental perfecto, los expertos hacen especial hincapié en este paso, ya que la gente tiende a hacerlo mal. Es un gesto intuitivo con el que creemos que vamos a lograr ejercer un lavado profundo, pero la realidad es otra: reducimos la efectividad del cepillo.

Seco para mayor eficacia

Aunque al principio la sensación pueda ser incómoda, la cantidad de suciedad que vas a retirar será mayor sin agua, porque las cerdas no estarán húmedas y no perderán fuerza. Además, no debes temer por la falta de espuma, pues frotando el cepillo generamos la necesaria.

Si tu cepillo está muy duro o tus encías son sensibles, puedes agregar un poco de agua para reblandecer, pero siempre la mínima posible para no restarle efecto. Tras usarlo, enjuágalo muy bien y déjalo secar.

Cada cuánto tiempo debo cambiar el cepillo de dientes

A causa del ritmo frenético que llevamos, no llegamos a ser del todo conscientes del paso del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado de enero a agosto y nuestro cepillo de dientes sigue siendo el mismo.

Esto es un error, ya que no es recomendable usarlo durante tanto tiempo. Los expertos sugieren cambiarlo pasados 3 o 4 meses, porque es en este intervalo de tiempo en el que las cerdas se desgastan y ya no tienen la misma fuerza de lavado. Además, también se recomienda por higiene.

¿Se debe desinfectar el cepillo de dientes?

Al ser el encargado de retirar la suciedad de nuestra dentadura, es normal que las bacterias se queden residiendo en él, a pesar de que tenga contacto con el agua. Por ello, no está de más desinfectarlo una vez por semana, como apunta la odontóloga, para así eliminar el máximo de partículas.

La forma más conocida, natural y simple es con agua, un método con el que también se desinfecta la copa menstrual, por ejemplo. Puedes hervir tu cepillo de dientes durante dos minutos para eliminar las impurezas que, a pesar de ser invisibles a nuestros ojos, están allí.