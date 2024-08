Esta función desconocida de la lavadora es el mejor truco para quitar las manchas más complicadas de ropa

Las manchas son el peor enemigo de cualquier prenda y más si acabas de estrenar tu próximo vestido o camiseta favorita. Chocolate, kétchup, bolígrafo o helado son algunas de las palabras que no queremos que se posen en el tejido de nuestra ropa ya que son las más difíciles de quitar.

Sí que es cierto que en internet existen multitud de trucos caseros que pueden ayudar a sacarlas un poco, pero no del todo. Y si te digo que no hace falta que compres ningún producto ya que la solución la tienes en tu lavadora. En este electrodoméstico existe una función que estás pasando por alto. Cuando lo descubras se convertirá en tu mejor aliado para esas manchas tan difíciles.

La lavadora es un electrodoméstico que a estas alturas no puede faltar en casa. No obstante y aunque llevamos toda una vida con él desconocemos más del 50% de sus funciones, o simplemente no les damos uso.

Si quieres despedirte para siempre de esas manchas más difíciles, el programa prelavado se convertirá desde hoy en tu favorito para esas prendas que dabas por perdidas. Esta función no es otra cosa que un ciclo corto de lavado con agua fría, previo al ciclo principal de lavado.

Ciclos de una lavadora | iStock

¿Y por qué ese prelavado es tan útil? Al lavarlo con agua fría, la prenda se ablanda y la mancha se va disolviendo. De esta forma, se facilita mucho más la eliminación durante el lavado posterior.

Un aspecto a considerar es utilizar un detergente que potencie esa función. Puedes comprarlo en la mayoría de supermercados y deberás ponerlo en la cajetilla.

Ni bicarbonato, ni jabón natural ni limón. Es tan fácil como echar tus prendas a lavar para que vuelvan a estar como nuevas.