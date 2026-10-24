¿Afecta el uso del móvil a tu vida en pareja? Una sexóloga nos lo explica

"El móvil puede convertirse en una tercera presencia en la relación". Así de contundente comienza nuestra entrevista con Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón, acerca de cómo afecta la adicción a los smartphones a nuestra vida sentimental.

Hoy en día, vivimos pegados a nuestras pantallas, ya sea por hacer scroll infinito en las redes sociales o por estar conectados a amistades, familia y, en el peor de los casos, el trabajo. El insomnio derivado de la luz de las pantallas y el dolor de cuello crónico son dos de las consecuencias más visibles de esta adicción, pero lo que muchos no saben es que también puede afectar a nuestras relaciones y a la intimidad en pareja.

Pareja enganchada al móvil | iStock

El problema, nos cuenta Sánchez, es que muchas parejas, en la actualidad, están físicamente juntas, pero su atención está en otra parte. ¿Cuántas veces os ha pasado estar manteniendo una conversación que se ve interrumpida por mirar una notificación?

"Una relación necesita algo más que compartir espacio: atención, curiosidad e interés por lo que le pasa al otro", señala la experta, y eso se pierde cuando el móvil está presente en un momento compartido. En ese momento en que miramos la pantalla, perdemos oportunidades de conectar con la otra persona. "Los vínculos también se construyen —o se descuidan— en esos pequeños momentos cotidianos", explica la sexóloga de Platanomelón.

La vida ocurre fuera de la pantalla

Según Sánchez, nuestra atención tiene un límite y, si está constantemente centrada en los estímulos que hay en la pantalla, puede resultar más difícil estar presentes en una conversación o disfrutar del tiempo compartido con una pareja, amigo o familiar.

"La vida ocurre fuera de la pantalla, y merece la pena preguntarnos si la manera en que utilizamos el móvil nos está ayudando a vivirla mejor o nos está quitando espacio para hacerlo", nos invita a reflexionar la experta.

Pareja enganchada al móvil | iStock

No es solo un problema de los jóvenes

Aunque podamos pensar que este nivel de enganche al móvil es solo cosa de los jóvenes, Anna Sánchez asegura que puede afectar a parejas de cualquier edad. "No es una cuestión exclusiva de una generación, sino de hábitos que hemos normalizado socialmente: mirar el teléfono mientras alguien nos habla, consultar mensajes en mitad de una comida o recurrir a la pantalla antes de dormir", añade.

Precisamente porque es algo tan cotidiano, a veces cuesta identificarlo como un problema: "Nos hemos acostumbrado a hacerlo y también a que los demás lo hagan".

Cómo saber si el móvil está pasando factura a tus relaciones

Aunque Sánchez afirma que "de una manera u otra" es un mal que todos sufrimos, para saber si realmente nuestras relaciones se están viendo afectadas por el uso del móvil, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Nos cuesta mantener la atención cuando estamos juntos? ¿Sentimos que tenemos que competir con la pantalla para recibir atención? ¿Nos cuesta tolerar los momentos en los que no hay nada que hacer y acabamos recurriendo automáticamente al teléfono?

"No hace falta que exista un conflicto grave para prestar atención: si sentimos que hay cada vez menos espacio para encontrarnos, merece la pena ponerle atención y hablarlo", recuerda.

Pareja enganchada al móvil | Magnific

Una vez identificado el problema, Anna propone recuperar la intimidad acordando con tu pareja qué momentos queréis "proteger" de los móviles. Por ejemplo, las comidas o el rato antes de ir a dormir. En esos instantes es importante que los dos dejéis de lado vuestros dispositivos y os centréis en conectar sin ningún tipo de expectativa concreta. Tener una conversación, una muestra de afecto, una broma o simplemente mostrar interés por el otro. "Cuando quitamos presión y volvemos a dedicarnos atención, creamos mejores condiciones para que la intimidad y el deseo puedan aparecer", finaliza la sexóloga.