Detector de humo doméstico: Cuánto cuesta y cómo instalarlo

Desgraciadamente, en el hogar siempre existe la posibilidad de que puedan ocurrir incendios. La mayoría de estos pasan durante el día y normalmente se generan en la cocina. Afortunadamente, no generan víctimas mortales. No obstante, los incendios más peligrosos son los que se originan por la noche, ya que los habitantes de la vivienda no se dan cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde.

En este sentido, más vale prevenir que curar. Y es que con este tipo de accidentes, tener un detector de humo doméstico en tu casa, por simple que parezca, puede evitar muchas desgracias.

Pero, ¿qué es exactamente un detector de humo doméstico?

Estos dispositivos se caracterizan, como su propio nombre indica, por ofrecer protección y prevenir contra el fuego gracias a la incorporación de un sensor que detecta el humo en la habitación donde está instalado. Justo en ese momento, se emite una alarma acústica fuerte que avisa de la situación para que se actúe y solucione el problema de la manera más rápida posible preservando la seguridad de las personas que viven allí.

Operativos las 24 horas del día, integran una batería en forma de pila con una autonomía que puede prolongarse varios años.

Detector de humo | iStock

¿Por qué debemos tener uno en casa?

La razón es muy sencilla: los detectores de humo reducen la probabilidad de que se produzca un incendio imparable en casa. Gracias a ellos, se puede estar mucho más tranquilo el propio hogar, especialmente cuando dormimos.

Además, una de sus mayores ventajas es que es muy fácil instalarlo, ya que no se requiere de un técnico; solo tienes que atornillarlo a la pared o hasta engancharlo con cinta.

Otro punto a su favor es su precio. No son excesivamente caros, puedes encontrar detectores de humo entre 10 y 30 euros de buena calidad, tanto en tiendas físicas –como Leroy Merlin o Corte Inglés– u online. De hecho, en Amazon, puedes comprar el más barato del mercado, de muy buena calidad y con buenas reseñas. Lo encontrarás por tan solo 6,99 euros.

Detector de humo | Amazon

¿Dónde debo colocarlo?

La mejor opción es tener varios detectores de humo por toda la casa, uno por cada 60 metros cuadrados. Aun así, hay que dar prioridad a las zonas próximas a los dormitorios o dentro de los mismos, los sótanos, las cocinas y la entrada de la casa.

Si tu casa tiene más de un piso, es importante instalar un detector encima de la escalera que conecta con el siguiente piso. Si tienes un presupuesto más limitado, con las zonas que hemos mencionado, sería más que suficiente.

Para su distribución, lo ideal es colocarlo en el centro del techo. Si lo pones en las esquinas, el detector no cumpliría su función correctamente, ya que en esa zona no se mueve el aire. También es importante alejarlo, al menos, 30 centímetros de cualquier objeto que pueda obstaculizar el paso del humo.