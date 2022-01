¿El desayuno es la comida más importante del día?

Para empezar, definiremos que desayuno, como bien dice la palabra significa "romper el ayuno". Es, por lo tanto, la primera comida del día. Pero… ¿Se tiene que realizar la primera comida del día justo al levantarnos?

Esto no se puede predecir. Nuestro organismo cuenta con un sistema de autorregulación que nos avisa sobre cuándo necesitamos comer y cuándo no, que está mediando hormonalmente y se manifiesta como sensación de hambre.

A qué hora hay que desayunar

Si nos levantamos con hambre, desayunaremos. Si nos levantamos sin hambre, desayunaremos más tarde, en el momento del día en el que empecemos a sentir hambre. Y esto no se tiene que producir en todas las personas necesariamente recién levantadas, ni en la misma persona todos los días de la semana a la misma hora, ya que nuestras necesidades cambian en función de muchos factores: no nos levantamos todos los días de la semana a la misma hora, ni cenamos todos los días lo mismo, ni gastamos todos los días lo mismo…

¿Desayuno o me espero a tener más hambre?

Hay diferentes niveles de hambre y no es recomendable esperar a tener un hambre “urgente” para comer. Si esperamos demasiado, comeremos más rápido, más cantidad y preferiremos otro tipo de alimentos de mayor aporte energético. Así que el momento de comer es cuando empezamos a sentir un poco de hambre.

¿Y si los días de trabajo/estudio tengo unos horarios en los que solo puedo comer a determinadas horas? Pues en ese caso, si te levantas con hambre, desayuna. Si no te levantas con hambre, valora cómo llegas a la hora de la pausa. Si ves que llegas con demasiada hambre, solo en ese caso, desayuna antes de empezar; si llegas con un hambre razonable, no es necesario, simplemente lleva algo más abundante para tu toma del descanso.

Si tienes dudas sobre cuándo desayunar, piensa en qué haría un bebé en la misma circunstancia, teniendo comida a su alcance y teniendo hambre o no, ya que nacemos con esa autorregulación, y la perdemos a medida que empezamos a integrar normas sociales, creencias…

Por lo que, por mucho que te resulte más fácil establecer unas normas para tener la falsa sensación de seguridad de que así lo estarás haciendo “bien”, lamento decirte que establecer normas en lugar de aprender a escuchar nuestras necesidades, es más probable que te lleve a error.

¿Desayunar es importante?

Vale, ya hemos hablado de cuándo desayunar, pero… ¿Es la comida más importante del día?. No tenemos ninguna evidencia que sustente esta afirmación tan extendida. El desayuno no es ni más ni menos importante que otra comida del día. De hecho, más importante que desayunar o no desayunar, es valorar si estamos desayunando con hambre o no y qué alimentos elegimos para realizar esta comida.

Esta creencia tan arraigada nos conduce a pensar que es mejor desayunar sin hambre y cualquier cosa, con tal de desayunar. Y de esta creencia se lucra la industria alimentaria, lanzando al mercado infinidad de productos altamente palatables, que son capaces de consumirse aunque no se tenga hambre para dar solución a un hipotético problema que en realidad no lo es.

Alimentos ideales para el desayuno

Fíjate en si tienes hambre o no y en priorizar alimentos de buen perfil nutricional para tu primera comida del día y para todas las demás. No existen alimentos ideales para el desayuno: es igual de saludable desayunar gazpacho y huevos revueltos si te apetece, que el café con las tostadas integrales con tomate y aceite de oliva y la fruta. Eso ya dependerá de tus preferencias y gustos.

