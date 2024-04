Demuestra tu amor en Sant Jordi con manualidades para todos los bolsillos: rosas y marcapáginas para libros

Si hay una fecha señalada en Cataluña es el 23 de abril de cada año. Un día donde las calles catalanas se tiñen de color con puestos de venta de rosas y libros, entre otros productos, para festejar una de las tradiciones más preciosas de la península ibérica, el Día de Sant Jordi. En esta fiesta los protagonistas son los libros y las rosas, las cuales son el regalo perfecto para decirle "te quiero" a cualquiera de nuestros seres queridos.

Sin embargo, en tiempos donde nos apretamos el cinturón, y dado que la lectura y la floristería no son dos ámbitos que destaquen por su asequibilidad, no todos los bolsillos pueden permitirse un detalle romántico. A veces ni los clásicos puestos de 1 euros nos salvan. O quizás, algunos otros únicamente pueden gastar dinero en una sola persona, pero nadie quiere elegir entre mamá, papá y nuestra pareja. No te preocupes, en Novamas tenemos la solución.

Ciudadanos en las paradas de venta de Sant Jordi. | Pexels

En este artículo te ofrecemos una recopilación de ideas de manualidades para celebrar el Día de Sant Jordi. Desde rosas de todos los colores, materiales y accesorios, hasta preciosos marcapáginas que te ayudaran a no perder el hilo de tu libro favorito.

Rosas hechas de papel u origami

Una de las opciones más fáciles de realizar son las rosas de papel u origami, las cuales podemos personalizar con diferentes materiales y colores. Solo necesitarás una tira de papel grueso o cartulina de tamaña A2, un pegamento y un palito de madera o una pajita. Solo debemos enrollar una tira de papel, pero te lo explico con unos sencillos y rápidos pasos.:

1. Pliega la tira hacia abajo mientras lo enrollas, para crear bordes con forma geomética que darán más realismo a tu rosa.

2. Pega el extremo final de la tira con pegamento y une la flor al palito o la pajita.

3. Fabrica también unas hojas para los tallos con cartulina de color verde.

4. ¡Y listo!

Rosa de Sant Jordi | Pexels

Una rosa muy dulce

Pues reciclar cosas que tienes en casa y hacer manualidades con diferentes materiales como una huevera de cartón, unas cápsulas de café o incluso, con alimentos como las golosinas. En este último caso, tanto puedes comprar las fabricadas como crearlas tú mismo a partir de diferentes chuches de distintas formas y colores. Para empezar, coge un palo y, como si fuese un pinchito de carne, pincha una golosina y ponla en la parte superior. Después, puedes utilizar las tiras o lenguas de colores para darle forma de rosa a nuestra creación.

Sant Jordi con goma eva

Otra alternativa barata que siempre logra un resultado final excepcional son las rosas hechas con goma eva. Solo necesitarás una hoja de goma eva roja y otra verde, un bote de cola rápida, tijeras, lápiz y un palito para el tallo. Ahora simplemente sigue los siguientes pasos:

1.Crea plantillas con la forma de las distintas partes de la flor para más tarde dibujarlas en las hojas de goma eva.

2.Dibuja sus contornos en la goma eva y córtalas con cuidado para obtener los pétalos.

3.Dobla los pétalos hacia arriba y pégalos, creando las diferentes capas que componen una flor.

4.Usa una pajita o un palo como tallo y coloca una cinta bonita.

El marcapáginas perfecto para tus libros

Una de los regalos de Sant Jordi más sencillos es el marcapáginas, aunque también cuenta con una gran variedad y posibilidades imposibles de mencionar en un único artículo. Puedes hacerlos con palitos de helado, clips grandes o un simple cartón. Nosotros nos quedaremos con el primer material mencionado y seguiremos los siguientes pasos:

1.Coger un palo de helado y papel, aunque recomiendo un material más rígido.

2.Dibuja una rosa en el material elegido y recorta el contorno.

3.Plastifica la rosa dibujada y pégala sobre el palo de helado.

4.Puedes dibujar otros personajes como el dragón, Sant Jordi o cualquier idea que se te ocurra.

Un dragón y una princesa para Sant Jordi, la manualidad más divertida

Una plan muy divertido es explicar la leyenda de Sant Jordi a los más pequeños de la casa de forma lúdica. Aunque también es una opción original para regalar. Manualidades con forma de dragón o princesa, fabricados con cartón. Por ejemplo, podemos utilizar los rollos de papel higiénico y dándole forma con otros materiales y coloreando, poniéndoles tiras de seda, pegadas a uno de los extremos para que interprete que el dragón hecha fuego por la boca. También podemos utilizar pinzas de ropa pintadas de verde con unos resaltones ojos blancos, alas y una cola hechas con cartulina de colores.