Decoración de Halloween fácil, económica y casera

Halloween se acerca y si te gusta celebrarlo, sabrás que ha llegado el momento de ir preparando o comprando los disfraces (aquí te dejamos algunas sugerencias) y de decorar tu casa con motivos espeluznantes. Calabazas, telarañas, calaveras, esqueletos y fantasmas llenarán tu casa para pasar una noche terrorífica a la vez que divertida con tus amigos y/o con tu familia.

Desde hace ya algún tiempo que se ha puesto de moda la filosofía DIY (do it yourself, hazlo tú mismo). Por eso, si te animas a hacer tu propia decoración casera, hemos encontrado en Instagram este vídeo de @casa_anguiano que seguro que te va a dar una buena idea. Es fácil, barata y no tardarás mucho en hacerla. Asimismo, es una buena razón para que te ayuden tus hijos.

¿En qué consiste? En crear unos falsos niños disfrazados de fantasmas. Para hacerlo, podrás aprovechar esa ropa y zapatos de tus hijos que ya no les van bien y ya no se ponen. Además, vas a necesitar un churro de piscina, dos telas blancas, una tela negra, cartulina o goma EVA negras y pegamento.

Lo primero que tienes que hacer es pasar los dos extremos del churro por el pantalón y luego ponerlos dentro de cada zapato. Nina, en su vídeo, ha pegado dos churros y los ha recortado un poco para que una de las figuras sea más alta. La altura de estos falsos niños será la que tú prefieras.

Una vez están "de pie", coloca las telas blancas para tapar el "truco" y cubrir los churros.

Para realizar los ojos de los fantasmas, puedes recortar una cartulina negra o bien usar un trozo de goma EVA, que tanto se utiliza en las manualidades. Después, engancha los ojos a la tela blanca con un pegamento adecuado.

Como opcional, se puede hacer un lazo con una tela negra y pegarlo a alguno de los fantasmas.

Por último, como retoque final, coge unos cubos en forma de calabaza, pasa un gancho por el asa y colócalos en una de las trabillas del pantalón. Así parecerá que los llevan en la mano y ya tendrás a tus falsos niños preparados para ir a recoger caramelos.

La verdad es que a simple vista parecen niños disfrazados y seguro que más de uno de tus invitados se quedará pensando, nada más los vea, si son niños reales o no.

Una mesa fantasma a juego con los falsos niños

Si todavía te sobra un poco de espacio en el salón y quieres completar la decoración que acabas de hacer, Nina también propone idear una mesa fantasma para recoger los caramelos.

Pon un cubo o una palangana sobre una mesilla que tengas (si es un poco alta como la del vídeo, mejor) y cúbrela con una tela blanca. De la misma manera que hemos explicado antes, pega los ojos y, si quieres, puedes añadirle también una boca.

Y ahora, sí. Con tus originales fantasmas y el resto de decoración de las paredes y el techo, ya tienes tu casa a punto para recibir a tus invitados y pasar una buena noche de Halloween.