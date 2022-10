Ni vampiros, ni brujas... sorprende en Halloween con el look de estas famosas

Llega Halloween, la oportunidad perfecta para deslumbrar con un disfraz icónico. Si todavía no tienes claro qué te vas a poner, no te apures porque te traigo looks inspiradores, más allá de los típicos disfraces de miedo.

Fuera de los tópicos que todos conocemos como son vampiros, brujas o zombies, podemos inspirarnos en cientos de cosas: desde las películas de miedo más recientes, pasando por icónicos personajes de terror, hasta incluso podemos aprovechar para simplemente caracterizarnos como nuestro personaje famoso favorito. Yo, me voy a centrar en este último.

Disfraces para impresionar

Ya lo dijo Lindsay Lohan en 'Chicas Malas': Halloween es la única noche del año en que te puedes vestir de manera provocativa y nadie puede decir algo al respecto.

Porque en Estados Unidos, no todo el mundo escoge disfraces de miedo y terror para Halloween. De hecho, es muy habitual vestirse de manera elegante o aprovechar la festividad para acudir a una fiesta con un look diferente, arriesgado, llamativo... arrebatador.

Y precisamente eso os propongo hoy, que nos inspiremos en algunas de las famosas más conocidas para celebrar Halloween por todo lo alto. Si no te gusta ir manchada de sangre ni llevar una máscara de terror, apuesta por imitar el estilo de alguien que te guste y deja boquiabiertos a todos.

Heidi Klum y sus disfraces de Halloween

A la hora de hablar de Halloween, hay una persona que nos viene a la mente: Heidi Klum.

La modelo cada año organiza la que debe ser la mejor fiesta de Halloween del mundo, y no solo eso, prepara con mucha antelación su espectacular disfraz.

Cómo disfrazarte de Jessica Rabbit

Uno de los disfraces que más impresionó fue el de Jessica Rabbit. Sabemos que es difícil llevarlo a su nivel, pero podemos recrear un look similar con prendas bastante sencillas de encontrar. Puede que incluso las tengas en casa o te sea fácil pedirlas a una amiga.

Para este disfraz tan solo necesitarás un vestido ajustado rojo, unos guantes morados, unos tacones rojos y su icónico pelo rojo (una peluca servirá).

Disfraces de Kendall Jenner

Otra que, sin duda, ha sido un icono de inspiración para muchas a la hora de disfrazarse es Kendall Jenner.

La sencillez con la que la modelo escoge sus looks para Halloween nos permite al resto de los mundanos encontrar outfits similares con bastante más facilidad.

Uno de los más reconocidos - y reconozco que uno de mis favoritos – es su look de cowboy con estampados animales de colores.

Con una sencilla combinación de sombrero de estampado de vaca y un conjunto de cebra lila, obtuvo como resultado un look perfecto para ir cómoda y sexy.

Disfraces de Britney Spears

Otra celebrity que nos sirve de inspiración, que es un personaje que une generaciones, que todos adoramos, que es un icono de los 90 y un referente de la música es Britney Spears.

No es un personaje de terror, pero sus looks sin duda te quitarán el hipo. No es fácil escoger uno solo entre todos sus outfits, pero tiene trajes muy míticos: el de los VMA’s de 2001 con una serpiente, el inconfundible uniforme de colegiala de su videoclip 'Baby on more time' o incluso el total look vaquero, con su entonces pareja Justin Timberlake, nos pueden servir.

Es complicado quedarse solo con uno, pero con ella tenemos esa suerte, que podemos usar sus outfits para inspirarnos en cientos de momentos, también en Halloween

Disfraces de Audrey Hepburn

No podemos hablar de disfraces sin mencionar a una de las actrices más icónicas de todos los tiempos: Audrey Hepburn.

Será un tópico, estará muy visto, y pensarás que es aburrido, pero nadie puede decir que no sea elegante, sencillo y la excusa perfecta para rememorar a una de las mejores actrices de la historia.

Cuando piensas en Audrey Hepburn, el look que seguramente te viene a la mente es el de 'Desayuno con Diamantes'.

En mi caso, tengo uno muy distinto, yo pienso en 'My Fair Lady'. Allí luce unos looks mucho más complicados de conseguir. La belleza arrebatadora del vestido blanco final, con un chocker de perlas y ese moño alto con tiara… un sueño hecho realidad.

Y tú, ¿con cuál te quedas?