Dating Sunday: consejos de expertos para ligar el primer domingo de enero

Con el inicio del año llegan las ganas de cambio, también en el terreno sentimental. De ese contexto nace el Dating Sunday, el nombre con el que se conoce al primer domingo de enero, considerado el día en el que más personas se conectan a las apps de citas para buscar nuevas oportunidades amorosas.

En 2026, esta fecha cae el 4 de enero. Según datos compartidos por la plataforma de citas Hinge, ese día se disparan los likes, los mensajes y las conversaciones, impulsados por la motivación de empezar el año con nuevas ilusiones y dejar atrás dinámicas que ya no funcionan.

Mujer usando el móvil | Freepik

Las horas clave para tener más éxito

No solo importa entrar en la aplicación, también cuándo hacerlo. Los datos de uso compartidas por la app mencionada muestran que existen franjas horarias especialmente activas durante el Dating Sunday:

11:00 horas: el momento con más likes enviados

el momento con más likes enviados 18:00 horas: pico en el envío de notas de voz

pico en el envío de notas de voz 23:00 horas: la hora con mayor número de mensajes

Aprovechar estos momentos puede aumentar las posibilidades de iniciar una conversación y recibir respuesta.

Cómo preparase para el Dating Sunday

Más allá del día en sí, la clave está en comenzar el año dando una vuelta a tu perfil en las apps de citas. Las expertas en relaciones recomiendan tres puntos clave:

1. Ampliar ligeramente el rango de edad o la distancia puede ayudar a descubrir perfiles con los que existe afinidad real, aunque no encajen al cien por cien en la idea inicial.

2. Cambiar fotos y respuestas es una forma de reflejar un nuevo comienzo. Los apartados dedicados a intereses y temas de conversación ayudan a mostrar la personalidad y facilitan que surjan conexiones más naturales.

3. Cada vez más personas valoran saber qué busca la otra parte desde el inicio. De hecho, la mayoría de usuarios revisa esta información antes de interactuar, lo que ayuda a evitar malentendidos y a conectar con personas afines.

App de citas | iStock

Qué hacer durante el Dating Sunday

Este domingo 4 de enero, si quieres aprovechar el auge de actividad en las apps de citas, muestra proactividad con gestos como:

Acompañar el like con un comentario , ya que los mensajes personalizados generan más conversación que un simple like y demuestran interés real.

, ya que los mensajes personalizados generan más conversación que un simple like y demuestran interés real. No dejar pasar el match . Iniciar la conversación en las primeras horas tras conectar aumenta las probabilidades de respuesta.

. Iniciar la conversación en las primeras horas tras conectar aumenta las probabilidades de respuesta. Atreverse con las notas de voz. Cada vez más habituales, permiten mostrar una faceta más cercana y humana que el texto escrito. Puede ser este gesto el que de paso a una primera cita

Cada vez más habituales, permiten mostrar una faceta más cercana y humana que el texto escrito. Puede ser este gesto el que de paso a una primera cita Aprovechar los picos de actividad. Las horas con más usuarios conectados son el mejor momento para escribir y obtener interacción al momento.

Cita | Freepik

Mitos sobre ligar en apps que conviene desterrar

Según los expertos de Hinge, no es necesario construir un perfil basado únicamente en el humor. Más allá de frases ingeniosas, lo que mejor funciona es mostrar intereses reales y distintas facetas de la personalidad, que sirvan como punto de partida para conversaciones auténticas.

Desde la plataforma recuerdan también la importancia de diferenciar entre verdaderas incompatibilidades y simples preferencias personales. Mantener cierta flexibilidad en aspectos secundarios puede abrir la puerta a conexiones inesperadas y mucho más alineadas de lo que parece a primera vista.

Además, señalan que tomar la iniciativa aumenta las probabilidades de conexión. Enviar un like o iniciar una conversación amplía las opciones y ayuda a que el algoritmo muestre perfiles más afines.

Finalmente, recomiendan no entrar en juegos de desinterés. Es mejor ser natural, sin estrategias. Esto resulta más atractivo y favorece vínculos más sanos desde el inicio.