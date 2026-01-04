VIVE EN ÁMSTERDAM
Beatriz Rico, de "bajón" al despedirse de su hijo tras su reencuentro navideño: "Necesito que me hagan reír"
Beatriz Rico ha celebrado la vuelta a casa por Navidad de su hijo Marco tras meses sin verse ya queÁmsterdam tras meses sin verse, y confiesa la mezcla de nervios, ilusión y emoción que marca estas Navidades tan especiales para ella.
Beatriz Rico ha despedido las fiestas navideñas con una mezcla entre alegría y nostalgia, marcada por la visita de su hijo, que vive en Ámsterdam, y por la tranquilidad de sentirse en un buen momento personal y familiar.
Muy navideña, la actriz ha hablado con los medios durante una visita al teatro para apoyar a El Langui en la que ha reconocido que vive estas fechas con intensidad.
Beatriz ha contado que estas Navidades ha estado "muy contenta" porque su hijo, Marco, ha podido pasar unos días en casa, pero se ha vuelto a marchar. Esa inminente despedida y tener que empezar a quitar los adornos le dejaba "un poco de bajón" y con la necesidad de que "me hagan reír" después de haber estado esperándolo "como loca" desde septiembre.
En casa, la Navidad se vive a lo grande y en familia y Beatriz ha explicado que en su hogar nunca faltan el árbol ni el Belén, y que su marido es el gran responsable de llenar la vivienda de espumillón y luces.
"Tenemos toda la casa llena de luces, parece el barrio rojo de Ámsterdam un poco", ha bromeado.
De cara a 2026, Beatriz ha deseado "solamente salud y virgencita que me quede como estoy" y ha admitido que "seguramente vendrán peores" años, respondiendo a qué balance hace del 2025.
