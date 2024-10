¿Cuántos insectos comemos al año sin querer y dónde están escondidos?

¿Alguna vez has comido insectos? Ya te adelantamos que sí, aunque tú no lo sepas porque no lo hayas hecho conscientemente. Según el Departamento de Agricultura de EEUU, una persona consume de manera completamente accidental medio kilo de insectos al año.

Esto tiene una explicación: la Administración de Alimentos y Medicamentos permite de manera legal que tanto frutas, verduras, especias y otros alimentos procesados contengan niveles muy bajos de insectos.

De esta manera, la pasta de higo tiene cada 100 gramos hasta 13 cabezas de insectos. A su vez, otras frutas enlatadas también pueden llegar a tener un gusano por cada 250 ml.

Además de a través de algunos alimentos, también comemos insectos sin querer cuando hacemos deporte en la calle, como correr, andar o montar en bici. Pero, incluso, cuando dormimos también podemos ingerir estos bichos de manera accidental.

No obstante, desde Mayo Clinic explican, para mayor tranquilidad, que la mayoría de los insectos no sobreviven en su viaje a través de la boca.