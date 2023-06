¿El Crossfit produce incontinencia urinaria? La ciencia lo tiene claro

La incontinencia urinaria es, tal y como expone el Sistema Nacional de Salud, la pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y/o social, y que puede demostrarse objetivamente.

Hay diferentes tipos de incontinencia, y algunos pueden ser patológicos. Independientemente de cuál pueda afectarte, la prevención es el mejor modo de afrontarlo.

El deporte tiene múltiples beneficios entre los que se encuentran la mejora del colesterol, el control de la tensión arterial, la prevención de determinados tipos de cáncer, etc. Sin embargo, hay que elegir el deporte y los ejercicios más adecuados para nuestra salud, porque no todo tipo de entrenamiento es adecuado para todo tipo de persona.

Ejercicios que provocan pérdidas de orina

Los ejercicios que aumentan la presión abdominal, como los ejercicios de impacto, afectan al suelo pélvico, debilitan la musculatura y provocan incontinencia urinaria.

Esto no debería convertirse en problema si se realiza de forma esporádica, pero sí conlleva múltiples riesgos si se realiza de forma continua o si no se realiza con un control adecuado.

Crossfit e incontinencia urinaria

En una publicación del pasado año se constata de forma clara que los practicantes de Crossfit tienen mayores probabilidades de padecer incontinencia urinaria: En dicho estudio se evaluaron a 3.682 practicantes de CrossFit, de los cuales un 45% presentaba incontinencia urinaria.

Además del número absoluto, es importante tener en cuenta la gravedad de dichas incontinencias. En este sentido, un 55,3% de los casos de incontinencia se consideraron de intensidad leve y, lo más alarmante, un 40,7% de los casos de intensidad media. La mayor parte de las veces la incontinencia se produce en el esfuerzo.

Esto es debido a que, aunque el Crossfit puede ser muy motivador, es un deporte que conlleva realizar ejercicios de alto impacto y levantar cargas altas, y frecuentemente con alta intensidad. La unión de estos elementos aumenta considerablemente la presión abdominal, lo que conlleva múltiples riesgos, entre los que se encuentra esta mayor prevalencia de las pérdidas de orina y un mayor riesgo de lesión.

Con respecto a las lesiones, destaca la espalda como la zona más afectada con este tipo de ejercicio físico, más aún la zona lumbar, que en muchas ocasiones implica la necesidad de cirugía.

Ejercicio compatible con la incontinencia

Los riesgos del CrossFit no tienen que ser un motivo para no realizarlo, pero sí es necesario tener en mente esta repercusión, aunque en el momento actual no padezcas incontinencia urinaria.

Aquellos deportistas que se dedican al alto rendimiento no se preocupan en exceso de estos problemas, porque lo entienden como problemas secundarios dentro de sus objetivos prioritarios de ganar. En cambio, el resto de la población hacemos ejercicio para cuidar nuestra salud y por diversión. No tendría sentido realizar tareas que mejoren determinados aspectos de nuestra salud, y nos puedan generar problemas por otro lado.

De cara a prevenir y mejorar la incontinencia urinaria no patológica, es recomendable realizar ejercicios de suelo pélvico y ejercicios que no aumenten la presión abdominal. Para ello lo más recomendable es dejarte guiar por un entrenador personal que te prescriba los ejercicios más adecuados.

Si tu deseo es entrenar en clases colectivas, es mejor decantarse por grupos reducidos (6 personas) para que el entrenador pueda ajustar el entrenamiento o bien elegir actividades que protejan el suelo pélvico. Algunos ejemplos serían natación, pilates, hipopresivos y yoga.

En el caso de que la incontinencia sea patológica o no sepas si lo es, acude a un médico para que te realice el seguimiento oportuno.

Según la publicación del Sistema Nacional de Salud a la que hacíamos referencia al inicio del artículo, el porcentaje de personas que acuden al médico por este problema es muy bajo en comparación con las personas que lo padecen. De modo que, si tienes algún tipo de incontinencia o dudas de si la sufres, acude a un médico para que pueda realizarte la prescripción necesaria. De lo contrario el problema se puede agravar más.

Se trata de una afección que, aunque es predominante en las mujeres, afecta a ambos sexos, y para ambos es igual de importante acudir a los profesionales sanitarios.