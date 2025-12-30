¿Consume más encender y apagar las luces o dejarlas encendidas?

Seguro que alguna vez has salido de la habitación y has retrocedido por pensar: "Aunque solo voy a salir un momento... ¿apago las luces o no?", y por regla general, la respuesta suele ser casi automática, es un sí rotundo. Porque apagar la luz se asocia por costumbre a ahorrar dinero y energía y más a un pensamiento de gasto innecesario, pero es algo normal ya que, sólo un porcentaje muy bajo va a parar a pensar en el tipo de bombilla que tiene para hacerlo o no.

Luces de casa | iStock

Si tienes bombillas de las luces LED conviene que las apagues aunque hayas salido uno minutos, el caso es que aunque consumen poca energía, no debes dejarte guiar por eso. Sí las dejas encendidas, seguirán consumiendo aunque las tengas por adorno o, por muy pequeña que sea la cantidad, al final se acumulará con el tiempo y notarás el cambio en la factura. No pasa nada por apagarlas y encenderlas, no van a perder vida.

Luces LED | Freepik

Sin embargo, las bombillas fluorescentes, las de bajo consumo, al encenderlas necesitan un pequeño impulso que son equivalentes a unos segundos de consumo normal entonces o merece la pena apagarlas y volver a encenderlas porque el beneficio que tienen, desaparecería por completo. De hecho, investigaciones del CIEMAT y la UPM consideran que debes apagarlas salvo que tu regreso sea antes de 7 minutos si tu intención es reducir las emisiones.

Si sólo te preocupa el ahorro de dinero, puedes dejarlas encendidas si vuelves antes de 10-15 minutos. Todo dependerá de tus prioridades, si van más hacia un ahorro económico o hacia el impacto medioambiental, podría variar el tiempo y el uso.

Luces de casa | iStock

Por otro lado están las bombillas incandescentes que son las antiguas de filamento. El problema es que gastan mucha electricidad y casi toda se convierte en calor, no en luz. Vamos, que son las peores y las menos eficientes porque consumes energía para que la habitación se caliente un poco, pero apenas se ilumina. Por eso, no merece la pena dejarlas encendidas, siempre es mejor apagarlas. Y si puedes ni tenerlas, mejor, es tirar el dinero.