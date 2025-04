El consejo de Ana Peleteiro "si eres madrastra o padrastro primerizo": "El camino será duro"

La palabra madrastra nos suena mal y tiene un significado negativo por culpa de los cuentos y de definiciones como esta, incluida en el Diccionario de la RAE: "Madre que trata mal a sus hijos". Muchas personas se han alzado en contra de esta connotación y reivindican el papel de las madrastras en un sentido positivo, tal y como recoge, a su vez, la Real Academia Española: "Mujer del padre de una persona nacida de una unión anterior de este".

Una de estas figuras es la de la atleta Ana Peleteiro, quien en más de una ocasión ha reflexionado sobre este tema y ha defendido el hecho de que ser madrastra "no significa ser enemiga, sino todo lo contrario".

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales se dirige a las madrastras y padrastros primerizos para darles un consejo. Primero les advierte de que "será un camino duro, pero increíblemente maravilloso" y que la relación con sus hijastros o hijastras "se trabaja y se construye".

Asimismo, les avisa que no pueden pretender que los quieran "por obligación e imposición" y que se debe dedicar tiempo y atención, además de demostrar amor siempre que puedan.

El post acumula ya más de 13.000 me gustas y ha recibido casi un centenar de comentarios de agradecimiento y apoyando estas palabras. En el vídeo sale la atleta gallega bailando y riendo junto con una de las niñas.

"Solo aquellas que lo viven, saben lo que significa"

No es la primera vez que Ana Peleteiro hace esta reivindicación. El verano pasado colgó un vídeo jugando con las hijas que su pareja, Benjamín Compaoré, tuvo en una relación anterior. "Solo aquellas que lo viven, saben lo que significa", añadió entonces para enfatizar la idea de que el vínculo con los hijos de una pareja es también respetuoso, auténtico y cercano, y que no tiene nada que ver con si es o no biológico, ya que también depende del afecto, el cuidado y la convivencia diaria.

En otro vídeo publicado a finales del año pasado, se mostró tajante respondiendo a un comentario que le había llegado. Estaba sorprendida de que todavía queden personas que puedan tener "estereotipos tan negativos hacia palabras como hijastras o madrastras o padrastros". Explicaba que ella utiliza la palabra hijastras para "crear un vínculo afectivo y familiar" y porque "son personas importantes" para ella.

Además, mencionaba el planteamiento que hacen las películas de dibujos animados en las que las madrastras y los hijastros suelen ser representados de forma negativa, y añadía que si hay madrastras o hijastros que tienen mala relación, "eso es problema de cada familia". "En nuestro caso no lo es porque nosotros somos una familia un poco diferente, pero maravillosa", apuntaba.

"Yo soy madrastra, cuando hablo de las hijas de mi pareja, soy madrastra y a mucha honra, porque estas niñas ya tienen a su madre y yo soy su madrastra, la pareja de su padre. Cuando están con nosotras las trato con el mayor cariño y el mayor amor y la mejor forma que puedo y sé", afirmaba rotunda y pedía hacer "un poquito de esfuerzo" para dejar atrás los estereotipos.