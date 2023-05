¿Cómo saber cuánta ropa puedo meter en mi lavadora?

La clásica manía de cargar la lavadora de ropa hasta los topes para no derrochar agua de más y no gastar tanta energía te puede salir muy caro. Aunque lo hagas con la mejor de las intenciones y solo busques ahorrar, puede que el resultado no sea el esperado. Si la sobrecargas, a la ropa le faltará espacio para moverse y el detergente dejará de tener la misma eficacia.

Además, si nos pasamos de peso continuamente, el electrodoméstico puede sufrir más de lo necesario y se acabará escacharrando, por lo que resulta fundamental no excedernos.

Esta es el peso de cada una de las prendas que lavas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha compartido el peso aproximado en seco que tienen las prendas y tejidos más comunes, las piezas que más solemos meter en el tambor. Con estos totales, si hacemos los cálculos, podremos saber la cantidad exacta de ropa que podremos introducir en el electrodoméstico, teniendo en cuenta los kg que soporta, unos que también son calculados por los fabricantes según el peso de la ropa seca.

Empezando de más a menos peso, un simple par de calcetines pesan unos 50 g, mientras que una camiseta de tejido sintético asciende a los 100 g. Por otro lado, una camiseta de algodón pesaría 200 g, igual que una toalla de baño pequeña. Tienen algo más de peso los polos de algodón, que se mueven entre los 220 y los 250 g, una cifra compartida con las camisas de manga corta.

Por otro lado, las prendas con más peso son las camisas de manga larga, que llegan a los 350 g, seguidas de los pantalones vaqueros, que estarían en torno a los 550-700 g. Y también se encuentran en lo alto del ranking, las sábanas de algodón y las toallas de baño grandes, con un peso de 650 g.

Trucos para meter la cantidad justa de ropa en la lavadora

La OCU nos recuerda que una de las reglas más recomendadas por los fabricantes es la del llenado al 80%. Esto nos indica que para evitar sustos o ropa mal lavada, no deberíamos llenarla por completo, deberíamos dejar un 20% de la capacidad máxima libre. Así conseguiremos que "la ropa tenga suficiente espacio para moverse y el agua pueda circular por el interior del tambor durante el ciclo de lavado".

Para llevar a cabo la regla de una forma simple y cómoda y evitar pasarte con la cantidad de prendas, puedes fijarte en el volumen de la ropa, es decir, cuánto abulta. Es muy sencillo, solo "mete la mano en el tambor y comprueba que hay cuatro dedos de distancia entre la ropa y la parte superior".

Además, quítate la manía de empujar la ropa y aplastarla para que quepan más cosas, solo conseguirás obtener el resultado contrario al que buscamos con este artículo.

¿Qué lavadora me compro?

Si te encuentras en la búsqueda de una lavadora nueva porque la tuya se acaba de estropear o simplemente estrenas piso, deberías tener en cuenta una serie de aspectos antes de optar por un modelo u otro. Como ya te contamos, es importante tener en cuenta la capacidad de carga, que variará según la cantidad de coladas que hagas a la semana y cuántos seáis en casa.

Además, pon especial atención a las revoluciones por minuto y a los programas de lavado, algunas incluyen más que otras. Y no te olvides de testar otros aspectos aparentemente menos importantes, como por ejemplo el ruido o la eficiencia energética.