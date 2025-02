Cómo ahorrar en la compra y reducir el desperdicio de comida en casa

Desde pequeños nos han enseñado que la comida no se tira, tanto por respeto a quienes pasan hambre, como por el gran impacto ambiental que tiene el desperdicio alimentario. De hecho, es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Según la ONU, "el mundo desperdicia más de 1.000 millones de platos de comida al día", una cifra impactante que deberíamos reducir entre todos.

¿Por dónde empezamos? Cambiando nuestros hábitos. Normalmente, compramos más de la cuenta, olvidamos alimentos en el fondo de la nevera, nos dejamos llevar por el "por si acaso" y servimos raciones demasiado grandes en cada comida. Todo esto supone un gasto innecesario y acaba llenando la basura de comida en perfecto estado. La buena noticia es que con pequeños trucos podemos evitarlo. Te contamos algunos a continuación.

Ve al supermercado más barato

Si quieres gastar menos en la compra, lo primero es elegir bien dónde comprar. Según la OCU, estos son los supermercados más baratos en función de la zona:

A nivel local: Supermercados Dani.

A nivel regional: Tifer .

. A nivel nacional: Family Cash y Alcampo.

Un pequeño cambio de supermercado puede notarse (y mucho) a final de mes.

Carro de la compra en un supermercado | iStock

Haz la lista de la compra y cíñete a ella

Una vez elegido el supermercado más económico, debes evitar uno de los errores más comunes al hacer la compra: no hacer una lista de lo que necesitas.

Si improvisas, acabarás metiendo en el carro cosas que no deberías y que probablemente terminarán en la basura. La clave está en hacer una lista revisando lo que queda en la nevera y la despensa y respetarla. Pensar los menús de la semana te ayudará a acotarla.

Lista compra/ freepick | NovaMás

Salva comida de los comercios y grandes marcas

Aparte de ir a los supermercados más baratos según la OCU, también puedes usar aplicaciones como Too Good To Go, que te permiten adquirir productos que los supermercados, panaderías o restaurantes no han vendido ese día, a un precio reducido. Además, han lanzado una nueva opción de cajas despensa con excedentes de grandes marcas que, por cambios en el etiquetado o el embalaje, no han llegado a los canales habituales de venta.

Y ojo a este dato: en Europa se desperdician 12 millones de toneladas de alimentos al año solo en la fase de fabricación. Si podemos salvar parte de esa comida y, de paso, ahorrar, ¿por qué no hacerlo?

Caja despensa | To Good To Go

Organiza bien la nevera y la despensa

Una vez hecha la compra, deberás organizar bien la nevera. El truco de toda la vida para no desperdiciar comida es fácil: lo más antiguo, delante. Coloca los productos nuevos en la parte trasera y deja delante los que debes consumir antes. Esto evitará que se queden olvidados y terminen en la basura.

Además, usa envases herméticos para conservar mejor los alimentos abiertos y no te olvides de cerrar bien los paquetes para evitar que se estropeen antes de tiempo.

Alimentos en tupper | iStock

Aprende a leer las etiquetas

¿Cuántas veces has tirado un producto porque ha pasado la "fecha de consumo preferente"? Error. La fecha de caducidad indica que después de esta fecha, el alimento puede ser peligroso. No obstante, la fecha de consumo preferente avisa que pasada esta fecha, el producto puede haber perdido algo de sabor o textura, pero sigue siendo apto para el consumo. Antes de tirar algo, comprueba si realmente ha dejado de ser comestible.

Estos y muchos otros consejos los podrás leer en la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que también recomienda, congelar antes de tirar y la compra local y de temporada.