El embarazo viene acompañado de cambios, dudas y, en muchas ocasiones, una lluvia de consejos. Algunos llegan de familiares y amigos con la mejor intención, pero no todos tienen una base científica. Así lo remarca Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma: "Detrás de cada mito sobre el embarazo suele haber una intención de cuidar. El problema aparece cuando las creencias tienen más peso que las evidencias".

Para distinguir la realidad de las creencias populares, repasamos cinco mitos frecuentes.

¿Hay que comer más durante el embarazo?

No, hay que alimentarse normal. Aunque las necesidades energéticas aumentan durante la gestación, esto no significa que haya que comer por dos. Lo importante es cuidar la calidad de la alimentación, apostar por una dieta variada y equilibrada y seguir las recomendaciones sobre seguridad alimentaria.

También conviene consultar con el profesional sanitario qué suplementos son necesarios, como el ácido fólico, y evitar tomar complementos por iniciativa propia.

Embarazada preparando la comida | Pexels

¿Los antojos pueden provocar manchas en el bebé?

Es una de las creencias más extendidas, pero no tiene fundamento científico. Que una embarazada no consiga satisfacer un antojo no provoca que su bebé nazca con una mancha en la piel.

Los hemangiomas infantiles, por ejemplo, son proliferaciones benignas de vasos sanguíneos que no tienen relación con los deseos alimentarios de la madre. Además, en muchos casos suelen desaparecer con el crecimiento.

¿Es peligroso hacer ejercicio durante el embarazo?

Si la gestación transcurre sin complicaciones y no existen contraindicaciones médicas, mantenerse activa es beneficioso. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada durante el embarazo.

Como explica Mar Santamaria, cada gestación tiene sus particularidades, por lo que es importante adaptar el ejercicio a cada situación y consultar con los profesionales que realizan el seguimiento.

Embarazada haciendo ejercicio en el gimnasio | Pexels

¿Los productos naturales son siempre seguros?

No necesariamente. Que una infusión, un aceite esencial o un complemento proceda de plantas no significa que sea inocuo. Algunos ingredientes pueden tener efectos no deseados o interactuar con medicamentos.

La experta de PromoFarma recuerda que es importante consultar antes de tomar cualquier producto, también si es de origen natural.

¿Las relaciones sexuales pueden dañar al bebé?

En un embarazo sin complicaciones, mantener relaciones sexuales no supone un peligro para el bebé. Está protegido por el líquido amniótico y las estructuras que lo rodean. Eso sí, existen situaciones concretas, como determinados problemas de placenta o sangrados sin causa conocida, en las que el equipo médico puede recomendar evitarlas.

La clave es tener muy en cuenta que, aunque consultar con familiares y amigos es algo normal, cada embarazo es diferente. Para resolver dudas durante el embarazo, la responsable de atención farmacéutica de PromoFarma, Mar Santamaria, recuerda la importancia de acudir a profesionales sanitarios, como la matrona, ginecóloga o el farmacéutico. Contar con información fiable ayuda a tomar decisiones con tranquilidad y sin dejarse llevar por creencias sin fundamento.

Informarse con profesionales es la mejor manera de vivir esta etapa sin culpas ni preocupaciones innecesarias.