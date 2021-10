La noche más terrorífica del año es también la mejor oportunidad para dar rienda suelta a nuestra imaginación, y hace tiempo que la noche de Halloween no se trata solo de asustar, porque no hace falta renunciar al estilo para triunfar durante el "truco o trato". Con esta idea, Zara ha lanzado una colección de disfraces para que no tengas que renunciar al toque chic.

La colección de Halloween consta de seis disfraces basados en diferentes temáticas: seres mitológicos, el espacio exterior, animales, y figuras fantásticas. Pero también una gran variedad de prendas de ropa de color negro, que combinan los cut out, capas, bordados… para que puedas crearte tu propio look.

Seis disfraces diferentes

Lo mejor de estos disfraces es que con una sola prenda de ropa conseguirás el look completo, ya que son monos ajustados a los que no les falta ni un detalle. El robot, la galaxia, la mariposa, el dragón, el alien, y la araña. Todos ellos con materiales muy característicos que conseguirán meterte en el personaje desde el primer momento.

disfraces zara halloween | web zara

Quizás el único inconveniente es que no hay tanta diversidad de tallas. Los disfraces están disponibles en dos opciones XS-S o M-L y su precio es de 49,95 €.

Zara lanza una colección de disfraces de Halloween para ir monstruosamente divina | web zara

Toda una variedad de accesorios

También hay opciones para las que no quieran llevar el disfraz al completo y prefieren crear su look a base accesorios. Zara ofrece muchas prendas diferentes con un neutral tono negro, que podrás reutilizar en tu día a día y una gran variedad de complementos: broches y pendientes de arañas, serpientes, cinturones joya…Este Halloween ya no hay excusa para no ir disfrazada.

