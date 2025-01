El vestido de Miley Cyrus en los Globos de Oro, ¿ha copiado a su excuñada, Elsa Pataky?

La temporada de premios ha arrancado con fuerza con los Globos de Oro 2025, dejando el listón altísimo en cuestión de moda. Estilismos como el mantón de Anya Taylor-Joy, las lentejuelas de Cate Blanchett y otros detalles muy originales fueron los grandes protagonistas de la noche. Sin embargo, hubo un momento que al público español le resultó imposible pasar por alto: el vestido de Miley Cyrus.

La cantante eligió un diseño de lujo de la firma Céline, que, para sorpresa de todos, nos resultó de lo más familiar. ¿La razón? Era prácticamente idéntico al que lució Elsa Pataky en los Premios Oscar 2024.

Miley Cyrus en los Globos de Oro 2025 | Gtres

La artista, que estaba nominada a mejor canción original por Beautiful That Way de la película The Last Showgirl, posó en la alfombra granate con un vestido ajustado con aberturas laterales y bordes decorados con cristales bordados. Un patrón muy similar al del vestido de Ze García que eligió Elsa Pataky para su reparación en los Oscar, el año pasado.

Elsa Pataky en los Premios Oscar 2024 | Gtres

La gran diferencia es que la actriz española lo lució en blanco y la cantante estadounidense, en negro. Aunque no se trata de diseños idénticos, la forma de la falda y las partes cut-out son tan similares que incluso hay quienes han insinuado un posible plagio de la casa francesa al diseñador español.

Las semejanzas tampoco han pasado desapercibidas para el propio Ze García, quien compartió la coincidencia en su perfil de Instagram, preguntándose si la intérprete de Flowers podría haberse inspirado en su creación.

Mismo vestido, distintos estilos

A pesar de las similitudes entre ambos vestidos, lo cierto es que cada una supo adaptarlo a su propio estilo. La actriz nacida en Madrid apostó por una imagen más madura y elegante, con ese sutil toque sexy que siempre la caracteriza — no todo el mundo luce esos abdominales acercándose a los 50 —.

Por su parte, Miley Cyrus optó el pasado lunes por combinar el vestido con elementos más juveniles y en tendencia, como unas gafas de sol negras de la misma marca del vestido. En concreto, se trata del modelo Triomphe, que tiene un precio de 420 euros. Su peinado, un moño alto y despeinado, añadió un aire desenfadado que completó el look.

Miley Cyrus en los Globos de Oro 2025 | Gtres

Cabe recordar que Miley y Elsa fueron cuñadas hasta 2019, cuando la exchica Disney se separó de Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth, el marido de Pataky. Se decía incluso que mantenían una buena relación de amistad, por lo que no sorprende que Miley pudiera haberse inspirado en los looks de Elsa para su aparición en los Globos de Oro.