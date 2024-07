Elsa Pataky cumple 48 años: su apellido real, su artista favorita y otras curiosidades

Hoy, 18 de julio, Elsa Pataky celebra su 48 cumpleaños. La actriz española, nacida en Madrid, se ha convertido en una figura destacada en el mundo del cine y la televisión desde hace más de dos décadas. Con una carrera que despegó a finales de los 90, Elsa no solo ha logrado el reconocimiento en su país natal, sino que también ha dejado una huella importante en Hollywood.

Pero, más allá de su carrera, hay muchas curiosidades sobre su vida que reflejan su gran personalidad y su estilo de vida único. A continuación, te invitamos a descubrir algunos detalles sobre su carácter y sus gustos.

Elsa Pataky | Gtres

Su apellido real

Aunque la conocemos como Elsa Pataky, su apellido real es Lafuente. Pataky es un homenaje a su abuela materna, Roza, a quien le "robó" el apellido cuando comenzó a hacerse famosa y necesitaba un nombre artístico.

La intérprete estaba muy unida a su abuela, quien falleció el año 2015, por suerte, habiendo conocido a todos los hijos de la actriz. "Yo siempre le dije que no podía irse al otro mundo hasta que tuviese hijos y que ella pudiera conocerlos. Qué ilusión que pudo verlos a todos y disfrutar de ellos hasta el final de sus días. Allá donde estés estoy segura de que cuidarás de ellos", escribió en Instagram para despedirse de ella.

Aún tiene contacto con sus compañeros de los 90

La televisión en nuestro país fue el trampolín que lanzó a Elsa a la fama en 1997. A pesar de los años, ella sigue en contacto con sus compañeros de reparto de esa época a través de un chat. "Estamos en un chat. Me gusta saber lo que hacen", comentó en una entrevista para ¡HOLA! Un gesto que demuestra cómo, a pesar de haberse convertido en una estrella de Hollywood, sigue siendo humilde y recuerda todo el camino que ha recorrido hasta hoy.

Fan incondicional de Beyoncé

Elsa Pataky ha confesado en varias ocasiones ser una gran admiradora de Beyoncé. "Cualquier canción suya me pone las pilas", afirmó en ¡HOLA! La música de la icónica cantante estadounidense es una fuente de energía para Elsa, quien la usa como motivación en su día a día.

En su cuenta de Instagram es fácil encontrar a Beyoncé poniendo música a sus Reels, como este vídeo resumen de un fin de semana de hípica.

Sus placeres culinarios

En cuanto a gustos culinarios, la actriz adora el jamón, la tortilla de patata y la tarta de manzana. Estos platos clásicos de la cocina española son sus favoritos, mientras que los garbanzos no están en su lista de preferencias. Como vemos, su vida en Australia junto a Chris Hemsworth no han cambiado su paladar.

Habla 5 idiomas

Uno de los talentos más destacados de Elsa es su habilidad para hablar varios idiomas. Además del castellano y el inglés, domina el italiano, el francés y el rumano, este último gracias a su madre, la publicista Cristina Medianu Pataky, que tiene ascendencia rumana y húngara.

Elsa Pataky y su madre | Gtres

Su posado icónico

En el mundo de las alfombras rojas, Elsa ha dejado su huella con el famoso "posado Pataky". Esta técnica consiste en girar la espalda a la cámara para conseguir la foto perfecta. Tal fue su impacto que incluso la reina Letizia lo mencionó en 2013: "¿Os hago un Pataky?", en una sesión de fotos en Miami. Este estilo se ha convertido en una tendencia, demostrando la influencia de Elsa en el ámbito de la moda y la fotografía.

Elsa Pataky | Gtres

Sus curiosos truco beauty

Todos sabemos que Elsa Pataky cuida mucho de su salud física y mental. Hace mucho deporte, medita, se cuida la piel… Pero lo que no conocíamos son sus rutinas matutinas. "Por las mañanas me gusta darme una ducha de agua fría, o me tiro directamente a la piscina, sea invierno o verano, para reactivar la circulación", comentó en una entrevista. Este hábito no solo mejora su circulación, sino que también activa su metabolismo y mejora la calidad de su sueño.

Por otro lado, la actriz de The Fast and the Furious también ha adoptado la costumbre de tomar chupitos de hierba pura cada mañana. "Tiene cualidades muy buenas y te da mucha energía en ayunas, pero tiene un sabor fuerte", explicó en una ocasión.