El vestido de Mango perfecto tanto para ir a la playa como para tus noches de verano

Los planes de verano pueden ser igual de imprevistos como de diversos. Las buenas temperaturas animan a estar todo el día fuera e ir de un sitio a otro. Pero si hay algo que nos encanta en verano, es pasar la mañana y la tarde disfrutando de la playa. Cuando el sol cae, los planes cambian y los adaptamos a unas temperaturas más agradables, desde paseos nocturnos modo turismo hasta pasar una divertida noche de cena o tomando algo junto a amigos o familiares. Lo cierto es que, sea el plan que sea, las verdaderas fanáticas de la moda, buscan ir siempre perfectas, y casualmente hemos dado con el vestido estrella para estar ideal tanto en la playa como en tus noches de verano.

El vestido en cuestión es de Mango, y su corte y patrón, que favorece a todo tipo de cuerpos junto a su estampado paisley, de lo más veraniego y alegre, son algunos de los puntos a favor que lo convierten en la prenda imprescindible que no puede faltar en tu armario la próxima temporada. Te contamos cuáles son.

Tejido de gasa

La gasa suele ser uno de los tejidos más utilizados en la ropa de verano. Se trata de una tela muy fresca, ya que es muy fina y permite una perfecta movilidad y soltura con respecto al cuerpo (no olvidemos que las prendas pegadas producen más calor). Pero no te preocupes por la finura del tejido, ya que el vestido cuenta con un forro interior igual de ligero (y efectivo) para que no se te transparente nada.

Diseño y patrón

Se trata de un maxi vestido con una apertura en la parte inferior delantera y escote en la espalda. Esto hace que aunque sea un vestido largo, no pases calor por muchas horas que lo lleves puesto. Además, sus tirantes son multiposiciones, pudiéndose colocar a tu gusto. Así, dependiendo de tus preferencias, podrás llevarlos con posiciones más sencillas u otras más actuales que son tendencia, como llevarlos cruzados.

Para todo tipo de cuerpos

Disponible desde la talla XS a la L, en realidad las tallas es lo de menos, porque este vestido sienta fenomenal a todo tipo de cuerpos. Aunque nuestro cuerpo es perfecto sea como sea, es posible que muchas busquen acentuar ciertas zonas y disimular otras. Por ejemplo, el escote a pico de este vestido puedes ponerlo más bajo, si quieres presumir de pecho, o más alto si lo que quieres es disimularlo. Por otro lado, la costura que separa la parte superior de la falda, acentúa sutilmente la cintura, equilibrándose perfectamente con la caída y soltura de la falda, haciendo que tengas la cintura que tengas, te favorezca muchísimo.

Estampado 'paisley' muy fácil de combinar

Aunque el estampado paisley suele ser ideal en cualquiera de sus formas, en concreto los colores de este vestido, hacen que sea muy fácil de combinarlo. Si vas a la playa, un bolso de rafia o mimbre con una sandalia plana será tu "outfit beach". Si por el contrario, vas a ir a una fiesta o evento, unas sandalias de tacón en tonos marrones, blancos, o de algún color pastel pueden ser tus mejores aliadas, aunque también quedaría fabuloso un naranja vibrante. Por el bolso no te preocupes, ya que actualmente en las tiendas low cost puedes encontrar este complemento en todo tipo de formatos, tamaños y colores. Incluso es posible que cuentes ya con alguno que puedas utilizar. De cualquier forma, la multitud de opciones que te ofrece este vestido consigue que su precio, 99,99 €, pase a un segundo plano, puesto que será tu vestido "salvavidas" del verano.

