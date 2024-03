​​Todas las veces que las famosas han reivindicado el feminismo a través de la moda

La búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer ha ganado relevancia a lo largo de las últimas décadas. Son muchas las personalidades famosas que se han sumado a esta importante lucha, demostrándolo al hablar del tema en entrevistas, participar en marchas feministas o utilizar la moda para reivindicar el papel de la mujer en todos los sectores.

Y es que, no es algo nuevo utilizar la moda como arma de empoderamiento. A lo largo de la historia, la vestimenta se ha convertido en la mejor herramienta para la lucha contra la desigualdad de género. Desde las sufragistas, pasando por la aparición del bikini de dos piezas y el inicio del movimiento "free the nipple".

En la actualidad, muchas famosas siguen en esta línea reivindicativa y aprovechan su visibilidad como personajes públicos para utilizar vestimentas que sean toda una proclamación. Te dejamos unos ejemplos.

Kate Middleton

Pocos días después del 8 de marzo de 2019, los efectos del movimiento feminista impactaron en Kate Middleton, quien asistió a un evento en un centro infantil luciendo una blusa de Gucci de color morado.

Si bien llevar ese tipo de blusa podría parecer un gesto sin importancia, hacerlo en morado y pocos días después del 8M lo convierte en todo menos trivial. La duquesa quiso dejar claro el motivo detrás de su elección de vestimenta.

Kate Middleton | Cordon Press

Maria Grazia Chiuri

La diseñadora de Dior decidió usar el lema "Todos deberíamos ser feministas", frase icónica de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, para estampar una camiseta de algodón básica de su colección prefall 2017.

Para las amantes de la moda, esta camiseta de Dior fue particularmente apreciada, marcando toda una revolución en la ropa feminista. Numerosas celebridades se sumaron a la lucha feminista a través de la moda en ese momento. Rihanna, Chiara Ferragni o Natalie Portman, a quien vemos luciendo la camiseta en la foto de portada de este artículo.

Penélope Cruz

En la gala de los Oscar de 2022, Penélope Cruz deslumbró con un precioso vestido de Chanel. La pieza presentaba un escote cut-out cerrado al cuello de una manera exquisitamente original, destacando una clásica pajarita masculina. Este atuendo no solo cautivó por su elegancia, sino que también transmitió un mensaje reivindicativo en favor del feminismo.

Penélope Cruz | GTRES

Chiara Ferragni

La influencer italiana fue la presentadora de Sanremo 2023, revelando su faceta más feminista no solo con su discurso, sino con cuatro impresionantes diseños creados en colaboración con Maria Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior de la que ya hemos habado en este artículo.

Estos cuatro vestidos, aunque distintos en diseño, compartían un mismo objetivo feminista. Por ejemplo, el primero que lució tenía la intención de abordar los derechos de las mujeres y de sus cuerpos. Otro vestido llevaba estampadas las críticas más machistas que la propia Chiara recibía en Instagram.

Reina Letizia

A principios de marzo de 2020, la reina Letizia asistió a un evento organizado en Madrid por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Para la ocasión, que tuvo lugar solo dos días antes del 8M, Letizia vistió un traje rosa que resonaba con un mensaje de feminismo. Con su elección de vestimenta, parecía dejar en claro su apoyo al movimiento feminista.

Reina Letizia | GTRES

Evan Rachel Wood

La actriz acudió a los Globos de Oro del 2017 en un esmoquin. Con él, llevaba un mensaje rompedor que dejó claro. Ella quería "demostrar a las niñas y a las mujeres que ponerse un vestido no tiene por qué ser un requisito único. No tienes por qué llevar uno si no quieres, solo sé tú misma porque vales mucho más que eso". Un alegato feminista, que pasará a la historia.

Evan Rachel Wood | GTRES

Serena Williams

En su regreso a Roland Garros en 2019, un año después de haber sido fuertemente criticada y de que le prohibieran llevar un mono que consideraban inapropiado, Williams quiso hacer otra declaración de intenciones.

Durante el calentamiento, lució una chaqueta en la que se podían leer las palabras "mère, reine, déesse y championne", que significan "madre, reina, diosa y campeona" en francés.

Serena Williams | Cordon Press

Alba Flores

El feminismo también estuvo presente en la moda durante la gala de los Premios Feroz de 2018, donde la reivindicación por la igualdad de género fue uno de los grandes protagonistas.

La actriz, junto con otros actores como Brays Efe, asistió a la gala vistiendo trajes de diferentes colores, cada uno pintado con trazos distintos que formaban la figura de una mujer. Estos trajes fueron diseñados por Ernesto Artillo.