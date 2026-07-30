¿Buscas una prenda ideal para los días de calor? 5 monos cómodos, frescos y versátiles

A la hora de escoger look con este calor, lo único que apetece son prendas cómodas, frescas y que se adapten a cualquier ocasión: desde trabajar en la oficina hasta una cena de verano o una escapada de vacaciones.

La opción que más se ajusta es, sin duda, el mono, una pieza de ropa que cada temporada se reinventa con nuevos cortes, tejidos y siluetas. Como ventajas, es versátil y ofrece un conjunto completo sin necesidad de pensar en combinar varias prendas.

Mono halter

La característica principal de este tipo de mono es el escote que se ata alrededor del cuello y deja los hombros al descubierto, estilizando la parte superior del cuerpo y alargando visualmente la figura. Es una prenda ideal que une frescura y elegancia, perfecta para los días de más calor.

Mujer con mono halter | Magnific

Puede estar confeccionado en diversas telas, pero las más adecuadas para el verano son el lino, el algodón o tejidos fluidos porque son más transpirables. Otro punto a destacar es su versatilidad para adaptarse a planes de día y de noche, y por combinar con varios complementos como, por ejemplo, sandalias planas, tacones, un bolso de rafia o unas joyas discretas.

Mono largo fluido

Se caracteriza por tener una caída suave que aporta movimiento al caminar y, gracias a ser un tejido ligero, no se ciñe demasiado al cuerpo, algo que se agradece especialmente cuando hace tanto calor. El lino, la viscosa y el algodón son los mejores tejidos para esta prenda de verano, ya que favorecen la circulación del aire, ofreciendo así una sensación de frescura.

Mono largo fluido | Magnific

Para completar el look, puedes llevar zapatillas, alpargatas o sandalias. Tanto en colores neutros como estampados florales, es una prenda que funciona para llevar de día y de noche.

Mono corto

Por muy fina que sea la tela, no te convence llevar las piernas tapadas, entonces tu opción segura es el mono corto. Los diseños con un cinturón incorporado ayudan a definir la cintura, los de cuello camisero o botones por delante le dan un toque más sofisticado y los de líneas sencillas permiten crear estilismos muy variados según los complementos elegidos (unas cuñas, un bolso de piel…).

Mono corto | Magnific

Como en los anteriores, los materiales perfectos para este tipo de mono son el lino, el algodón o mezclas transpirables. De calzado, son muy adecuadas unas sandalias planas, unas alpargatas o unas deportivas.

Mono satinado

Los cortes de inspiración lencera, las piernas amplias y los escotes sencillos potencian la caída natural del satén y crean una silueta muy estilizada. El brillo del tejido hace de este mono el outfit inmejorable si quieres un look sofisticado: aporta luminosidad y es una excelente alternativa al vestido clásico si has de ir a una cena, una fiesta o un evento.

Mono satinado | Magnific

Para un plan más elegante, puedes elegir un mono negro, de color champán, verde oliva o marrón chocolate. En cambio, si prefieres algo más informal, no dudes en coger colores más vivos. Con unos accesorios discretos es suficiente para conseguir un estilismo elegante y actual.

Mono bombacho

A diferencia de los monos rectos o palazzo, este se distingue por su pernera amplia que se ajusta ligeramente en la parte inferior, ofreciendo una gran libertad de movimiento.

Mono bombacho | Pexels

Su diseño se inspira en la estética boho y no ha de ser siempre para un look informal; al contrario, combinado con un cinturón, unas cuñas de esparto o unas sandalias de piel permiten llevarlo en diferentes ocasiones.