El verde lima deja atrás los tonos clásicos y se convierte en la gran tendencia para invitadas

Con la recta final del verano y la próxima llegada de septiembre, el calendario vuelve a llenarse de bodas, bautizos y otros eventos que marcan el final del verano. Y, como ocurre cada temporada, también aparecen nuevos colores que se convierten en los grandes protagonistas entre las invitadas.

Si durante los últimos meses han triunfado los tonos mantequilla, el rosa empolvado o el azul celeste, ahora hay un tono inesperado que empieza a ganar terreno: el verde lima. Fresco, luminoso y con mucha personalidad, se perfila como una de las apuestas más elegantes para quienes quieren salirse de los colores de siempre sin renunciar a la sofisticación.

En este artículo te contamos las claves sobre por qué este color es la tendencia del momento para eventos especiales y cómo lo puedes combinar con éxito. ¡Vamos a ello!

Mujer con un vestido verde lima | Pexels

Un color que ilumina y favorece

Uno de los principales motivos por los que el verde lima promete conquistar los eventos es su capacidad para aportar luz al rostro. Al tratarse de un tono vibrante, consigue iluminar la piel y potenciar el bronceado que todavía conservamos tras el verano, creando un efecto muy favorecedor.

Mujer con un vestido verde lima | Pexels

Además, transmite frescura y vitalidad sin resultar estridente. Dependiendo del tejido y del diseño del vestido, puede adaptarse tanto a estilismos minimalistas como a propuestas mucho más sofisticadas, demostrando que un color intenso también puede ser sinónimo de elegancia.

La alternativa a los colores de siempre

Las bodas y celebraciones suelen estar dominadas por tonos como el azul marino, el buganvilla, el verde botella o el fucsia. Sin embargo, esta temporada el lima llega dispuesto a romper con esas elecciones habituales.

Mujer con un vestido verde lima | Pexels

Su carácter original permite crear looks con personalidad sin necesidad de recurrir a estampados llamativos o diseños excesivamente elaborados. Un vestido en este color se convierte por sí solo en el centro del estilismo, ofreciendo una imagen moderna y diferente.

Cómo combinar el verde lima

Aunque pueda parecer un color complicado, lo cierto es que resulta mucho más versátil de lo que parece. Los accesorios dorados potencian su lado más cálido y elegante, mientras que los plateados aportan un acabado contemporáneo y sofisticado.

Mujer con un vestido verde lima | Pexels

Para quienes prefieren un resultado más discreto, los complementos en tonos nude, beige o blanco roto ayudan a equilibrar el conjunto y permiten que el vestido sea el auténtico protagonista. En cuanto al maquillaje, una propuesta natural y unos labios en tonos tierra o nude son suficientes para completar el look.

Un acierto para cualquier tipo de evento

Otra de las grandes ventajas del verde lima es que funciona tanto en bodas de día como en celebraciones de tarde o noche. Durante el día destaca especialmente en vestidos fluidos confeccionados en lino o satén, mientras que por la noche basta con añadir joyas especiales o accesorios metalizados para elevar el estilismo.

Mujer con un vestido verde lima | Pexels

Todo apunta a que este será uno de los colores estrella de la recta final del verano y del inicio del otoño. Una apuesta diferente, favorecedora y llena de personalidad que demuestra que, en ocasiones, basta con elegir el color adecuado para conseguir un look de invitada inolvidable.