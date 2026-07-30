Del total look al denim: las tendencias que no pueden faltar en el armario de la princesa Leonor

La princesa Leonor se ha convertido, poco a poco, en uno de los referentes de estilo más comentados de la nueva generación de la realeza. Aunque su imagen sigue marcada por la sencillez y la discreción, cada una de sus apariciones públicas confirma que está al tanto de las tendencias que dominan la moda actual.

Lejos de los estilismos excesivamente clásicos, la heredera al trono ha incorporado a su armario prendas y detalles que también triunfan entre referentes de estilo e influencers. Desde el regreso del denim hasta accesorios con mucho protagonismo o siluetas renovadas.

Leonor está demostrando que es posible seguir las tendencias sin renunciar a la elegancia. Así pues, en este artículo te mostramos algunas de sus prendas claves que confirman que también viste las tendencias del momento. ¡Vamos a ello!

Princesa Leonor | Gtres

Lazada trasera

Los vestidos o blusas con lazada en la espalda se han convertido en uno de los diseños estrella de las últimas temporadas. Este detalle, además de aportar un aire romántico y sofisticado, consigue elevar incluso los diseños más sencillos.

Princesa Leonor con una lazada en la espalda | Gtres

La princesa Leonor ya ha apostado por esta tendencia, demostrando que pequeños elementos pueden marcar la diferencia. La lazada añade un punto especial al look sin necesidad de recurrir a estampados llamativos o cortes demasiado arriesgados, convirtiéndose en uno de los recursos favoritos para eventos de verano.

El denim es imprescindible

Si hay un tejido que nunca desaparece del todo, ese es el denim. Este año vuelve con más fuerza que nunca y Leonor lo ha incorporado tanto en partes de arriba como en otras prendas de inspiración vaquera.

Princesa Leonor | Gtres

Su forma de llevarlo demuestra que el denim ya no pertenece únicamente a los looks informales. Combinado con prendas básicas y accesorios discretos, consigue un resultado actual, versátil y fácil de replicar, perfecto para el día a día.

La camisa ceñida a la cintura

Las camisas estructuradas con la cintura marcada han conseguido desplazar a los cortes oversize como una de las grandes tendencias del momento. Este diseño favorece la figura sin resultar incómodo y aporta un acabado mucho más pulido.

Princesa Leonor junto a la reina Letizia y la infanta Sofía | Gtres

La princesa Leonor también ha incorporado esta silueta a su armario, apostando por modelos que equilibran elegancia y modernidad. Es una opción especialmente versátil, ya que funciona tanto con pantalones de vestir como con vaqueros o faldas midi.

Cinturón XXL

Durante años quedó relegado a un segundo plano, pero esta temporada el cinturón ancho vuelve con fuerza. Ya no se utiliza únicamente para sujetar prendas, sino para definir la silueta y convertirse en el centro del estilismo.

Princesa Leonor | Gtres

Leonor ha demostrado cómo incorporarlo de forma elegante, utilizándolo para marcar la cintura y aportar más estructura a vestidos y conjuntos sencillos. Un accesorio capaz de transformar un look básico en cuestión de segundos.

El total look, una apuesta segura

Vestir de un solo color o combinar prendas del mismo tejido se ha convertido en una de las fórmulas favoritas de la temporada. Los total looks estilizan, transmiten sofisticación y facilitan la tarea de construir un conjunto equilibrado.

Princesa Leonor | Gtres

La heredera ha recurrido a este tipo de estilismos, confirmando que la sencillez también puede resultar muy elegante. Ya sea con conjuntos de dos piezas o con prendas coordinadas, esta tendencia demuestra que menos puede ser mucho más cuando todas las piezas encajan entre sí.