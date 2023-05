¿Qué es el lujo silencioso? La forma de vestir que 'Succession' ha puesto de moda

'Succession' ha llegado a su fin después de cuatro temporadas llenas de juegos de poder y dinámicas familiares complicadas. Esta serie de HBO nos ha sumergido en los intrincados entramados del mundo de la élite empresarial, donde el lujo silencioso se hace omnipresente en cada capítulo.

A diferencia de otras producciones que se centran en la extravagancia de las familias más adineradas del mundo, 'Succession' ha optado por mostrar el lujo de una forma más discreta y refinada, marca de la casa de la familia Roy, de la que este mes de mayo nos hemos despedido para siempre. Esto es, precisamente, el lujo silencioso, una forma de vestir -y hasta de vivir- en el que la opulencia no se demuestra, sino que la disfruta uno mismo.

El lujo silencioso, el más exclusivo

Cuando hablamos del lujo silencioso debemos olvidarnos de la "logomanía". Ni las dos "C" de Chanel, ni el cocodrilo de Lacoste. Esta forma de vestir no pretende ostentar. Al menos, no frente a "los mortales". Una persona que viste lujo silencioso apuesta por los detalles discretos, un la calidad excepcional y un diseño atemporal y minimalista que tan solo quienes visten como ellos saben apreciar.

Una vestimenta elegante, llena de básicos de fondo de armario, donde el "menos es más" siempre funciona: trajes oscuros, jerséis de cuello alto, pantalones de vestir y camisas lisas. Todas estas prendas han protagonizado cada uno de los looks de los personajes de 'Succession', pero solo quienes conocen muy bien las marcas de lujo habrán detectado su excelente calidad.

Ellos, los billonarios, visten de forma clásica y simple, algo que para los amantes de las tendencias puede parecer aburrido, pero para ellos les diferencia de los "nuevos ricos".

Lujo silencioso en la vida real

Aunque nos hayamos encariñado de las excentricas personalidades de Logan, Kendall, Siobhan, Roman y Connor Roy, no dejan de ser personajes ficticios. No obstante, en la realidad existen muchos famosos que apuesta por este tipo de lujo inalcanzable e inimitable si no tienes varios millones en tu cuenta.

Hablamos de personas como Mark Zuckerberg, a quien no le importa que se sepa o no de qué marca es su ropa, él lleva sus prendas básicas y sin logos, y lo hace con la satisfacción de saber que lo que viste está hecho con los materiales más caros del mundo.

La firma de las hermanas Olsen

Un ejemplo de lujo silencioso es la marca de ropa de las hermanas Ashley y Mary-Kate Olsen, The Row, centrada "en tejidos excepcionales, detalles impecables y una confección precisa". Una firma que busca ser icónica por su "perspectiva atemporal" combinada con "una actitud delicada". Seda, cuero, cachemir y lana son habituales en sus etiquetas.

Otras marcas que hemos podido ver en la ficción de HBO son Alexander McQueen o Tom Ford. Aunque en las revistas especializadas en moda hablan del lujo silencioso de casas como Loro Piana, Jill Sander, Delvauz, Brunello Cucinelli, o, incluso, marcas más conocidas, comoBottega Veneta o Saint Laurent.

Viral en TikTok

Tanto ha sido el éxito de 'Succession' que el concepto de lujo silencioso ha llegado a las redes sociales, donde los creadores de contenido especializados en moda han dedicado algunos de sus vídeos a ejemplificar esta forma de vestir.

Algunos hasta lo han diferenciado de estilos que están muy en tendencia este 2023 como el "Old Money".