La princesa Leonor elige un look cómodo y perfecto para su primer día de universidad: vaqueros y deportivas

Hoy, 7 de septiembre de 2026, es un día muy importante y especial para la Casa Real española. Y es que hoy ha empezado la vida universitaria para Leonor de Borbón, quien ha llegado puntualmente a las 9 de la mañana a la Universidad Carlos III de Madrid, para iniciar su grado en Ciencias Políticas.

En el mes de abril y después de concluir su formación militar, la Casa Real anunció que la Princesa de Asturias empezaría la carrera de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad pública nombrada anteriormente.

Así pues, durante estos cuatro años que le esperan dará asignaturas relacionadas con las humanidades, el derecho, la economía, la historia y la sociología, entre otras. En este artículo te contamos todos los detalles de cómo ha sido esta primera aparición de la primogénita de Felipe VI y Letizia.

Princesa Leonor de Borbón | Gtres

El look escogido

Para su primer día de clase, que ha sido breve, ya que su grado estaba convocado de 9 a 10:30 horas, Leonor de Borbón ha optado por un outfit sencillo e informal pero sofisticado y elegante.

Para la parte de arriba ha lucido un blusa de manga corta blanca, abotonada por la parte de delante y con escote en forma de pico. Además, la prenda cuenta con un lazo en la espalda que le ciñe la cintura, marcándole una figura preciosa.

Princesa Leonor de Borbón | Gtres

Ha complementado la blusa con unos vaqueros denim oscuros wide leg, con pata de elefante. Para los pies, ha preferido la comodidad máxima con unas zapatillas deportivas blancas con detalles negros. Y, como accesorio, la princesa ha escogido un bolso grande negro para que le cupiera todo lo necesario para su primer día de clase. Como peinado, ha llevado una trenza de espiga, eligiendo una vez más la comodidad para estos días de calor.

Su primer día

Su llegada al Campus Universitario ha sido muy anhelada a lo largo del verano. Leonor, por su parte, se ha mostrado tranquila y sonriente frente las cámaras que la esperaban, aunque seguramente estaba nerviosa y con miedo de no ser aceptada por ser la heredera al trono o por recibir un trato distintivo a sus compañeros.

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es donde realizará su grado, estaba más que preparada para su aparición. Al principio, la Princesa de Asturias ha logrado camuflarse entre la multitud de alumnos que llegaban con ella, pero al acercarse al edificio, la han recibido entre aplausos y algunos gritos.

La princesa Leonor de Borbón | Gtres

Tras posar brevemente para las cámaras, se ha saludado con un apretón de manos con las autoridades académicas. Ese ha sido, por ahora, su único trato especial, puesto que sus responsables han transmitido a los profesores que deben tratar a Leonor con normalidad, como una alumna más.

Así pues, tras este breve momento de protagonismo, la Princesa de Asturias se ha ido al aula donde en estos momentos ya habrá recibido la bienvenida del curso 2026-2027 junto a sus compañeros.

Siguiendo los pasos de su padre

La princesa está siguiendo los pasos de su padre al cursar su carrera universitaria en un centro público. El rey Felipe VI estudió Derecho y algunas asignaturas de Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, entre octubre de 1988 y junio de 1993.

Aunque el grado de Leonor no se parece del todo al que estudió su padre, sí que tiene más que ver con lo que su hermana pequeña Sofía está haciendo. Y es que la infanta está haciendo el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Forward College.

La princesa Leonor de Borbón | Gtres

Con el día de hoy como inicio de una etapa, esperamos que Leonor de Borbón disfrute mucho de esta nueva fase como estudiante. Desde Novamás, deseamos que haya tenido un maravilloso inicio de su vida como universitaria.