Los anillos de compromiso vintage están de moda entre las famosas: así los lucen Taylor Swift y Dua Lipa

En una época en la que la nostalgia y la conciencia por la sostenibilidad están más presentes que nunca, los anillos de compromiso estilo vintage han regresado con fuerza. Cada vez más parejas eligen estas piezas únicas para sellar su amor, alejándose de las modas pasajeras y apostando por joyas de estilo vintage. Lejos de los diseños modernos y arriesgados, estas piezas conquistan por lo que representan: carácter, autenticidad y un encanto atemporal que nunca pasa de moda.

Taylor Swift y Dua Lipa son dos de las famosas que lucen orgullosas en sus dedos una joya que nos traslada a otra época. Sus diamantes no brillan con la intensidad fría de los cortes modernos, sino con una luz más suave, íntima y romántica. Una luz que parece susurrar historias de amor vividas antes y que ahora renace en nuevas manos.

El "sí" de Taylor Swift

Taylor Swift, a sus 35 años, acaba de vivir uno de esos momentos que parecen sacados de sus propias canciones. Travis Kelce, la estrella de fútbol americano y su pareja, también de 35, le pidió matrimonio con un anillo que es toda una declaración de intenciones.

No eligió una joya moderna, de esas que brillan con destellos casi cegadores. Optó por un diamante antiguo, de corte cojín de mina, montado en oro amarillo. Este tipo de piedra tiene algo especial, y es que no deslumbra con luz fría, sino que desprende un resplandor suave, íntimo, como la luz cálida de una vela.

El diseño estuvo en manos de Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry en Nueva York, una joyera que trabaja a mano y que apuesta por piedras preciosas naturales. En el caso de Swift, el anillo parece encajar con su propia historia: romántica e intensa.

Dua Lipa y un anillo fuera de lo común

En junio, Dua Lipa sorprendió al confirmar su compromiso con el actor británico Callum Turner. Sus fans ya habían intuido la noticia tras verla en varias fotos con un anillo en el dedo anular, pero fue la propia artista quien dio todos los detalles poco después.

Lejos de los solitarios clásicos y las monturas delicadas que dominan entre las celebridades, el suyo rompe moldes: un diamante engastado en una banda ancha de oro amarillo, colocado casi a ras de la superficie. Un diseño inesperado que refleja a la perfección la personalidad de la cantante, siempre inclinada hacia lo diferente.

Según explicó, Turner quiso que el anillo hablara de ella, por eso contó con la ayuda de sus amigas más cercanas y de su hermana en el proceso creativo. El resultado conquistó a Dua desde el primer momento: confesó estar "obsesionada" con la pieza, porque más allá de su belleza, representa lo bien que su pareja la conoce.

La joya, valorada por expertos en una amplia horquilla que va de los 65.000 a los 125.000 dólares, se ha convertido ya en un símbolo. Aunque se trata de una creación actual, su estética recuerda a diseños de otra época. Una de esas piezas que, vistas de cerca, parecen salidas de la vitrina de un museo.

Úrsula Corberó y el anillo que cuenta una historia

Úrsula Corberó también tiene un anillo vintage muy especial, aunque su historia no está ligada a una propuesta de matrimonio, sino a su propia familia.

La actriz catalana lleva desde hace seis años un anillo dorado en espiral con un diamante en el centro, un regalo de su madre. Pero lo valioso no está en la joya en sí, sino en el recuerdo que contiene, ya que ese anillo fue el primero que su padre le regaló a su madre 40 años atrás. El original se perdió en el mar durante un baño, y él no dudó en comprar otro igual para su esposa.

Úrsula lo usa a día de hoy como una manera de llevar con ella parte de sus raíces y la preciosa historia de amor de sus padres.

Los anillos estilo vintage nos recuerdan que el verdadero valor no siempre está en lo nuevo ni en lo que brilla más. Estas piezas hablan de un amor que no empieza de cero, sino que se une a una historia que ya estaba escrita. Son joyas que resisten al paso del tiempo, igual que los vínculos que representan.