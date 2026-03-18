John Galliano revoluciona Inditex: la alta costura llega a las prendas Zara

La relación entre el lujo y el high street lleva años intensificándose, pero lo que antes eran colaboraciones puntuales ahora empieza a tomar una nueva forma. Las grandes marcas buscan algo más que impacto inmediato: propuestas con recorrido, capaces de reinterpretar su propio legado y conectar con un público cada vez más exigente.

En este contexto, Zara da un paso más allá con una alianza de largo recorrido que pone el foco en su propio archivo. La idea no es lanzar una cápsula más, sino revisitar piezas del pasado y transformarlas desde una mirada más autoral, acercando procesos creativos propios del lujo.

Detrás de esta propuesta está John Galliano, que regresa con un planteamiento centrado en la reautoría. Una colaboración de dos años que reflexiona sobre qué valor le damos a las prendas en un contexto cada vez más saturado. Lo contamos todo en este artículo.

Una alianza que no vimos venir

Si pensabas que Zara ya lo había explorado todo tras colaborar con Stefano Pilati o Narciso Rodríguez, hay novedades interesantes. El reconocido diseñador John Galliano, conocido por su paso por Dior y Maison Margiela, se suma ahora al universo de Marta Ortega.

En esta ocasión, no llega para crear una colección desde cero, sino para reinterpretar el estilo de la marca. Tras un tiempo alejado del foco creativo desde su salida de Margiela en 2024, Galliano regresa con un concepto que él mismo define como reautoría.

John Galliano | Gtres

Más que una colección convencional, la propuesta consiste en revisitar prendas de temporadas pasadas de Zara, deconstruirlas y reconstruirlas bajo su mirada, combinando técnica y un enfoque más expresivo.

El método Galliano

¿Qué significa esto realmente para tu armario? Más que seguir las tendencias de 2026, Galliano parece centrarse en reinterpretar el ADN de Zara y llevarlo a otro terreno. La idea es aplicar procesos más cercanos a la alta costura a prendas que, en la práctica, seguirán estando al alcance del público. Hay tres claves en esta colaboración:

Sostenibilidad creativa: Al trabajar con piezas de archivo, el diseñador propone dar una nueva vida a diseños ya existentes, apostando por la reutilización desde un enfoque más creativo.

Visión de autor: Se espera un giro respecto al estilo habitual de la marca, con más juego de volúmenes, cierto dramatismo y patrones más elaborados, elementos característicos de su trayectoria.

Calendario: El acuerdo se extenderá durante dos años, con lanzamientos estacionales, siendo la primera fecha señalada en septiembre de 2026.

John Galliano | Gtres

La amistad con Marta Ortega

Detrás de este movimiento está, como era de esperar, la presidenta de Inditex, Marta Ortega. La relación entre ambos surgió de forma bastante natural, entre bastidores y encuentros vinculados al mundo cultural en A Coruña. El propio John Galliano ha destacado en varias ocasiones la apertura de miras de Marta y la amplitud del universo Zara.

Para un diseñador acostumbrado a trabajar en el ámbito del lujo más exclusivo, el reto ahora es distinto: trasladar una visión de autor a una escala global. Llegar a millones de personas sin perder identidad creativa se perfila como uno de los desafíos más interesantes de esta nueva etapa.

John Galliano | Gtres

¿Qué podemos esperar en las tiendas?

Aunque el secretismo es total, se cree que es una reinterpretación de algunas de las prendas más reconocibles de la marca. La idea sería partir de básicos de Zara, como una gabardina o un vestido lencero, y llevarlos hacia propuestas más trabajadas en volúmenes, patronaje y construcción, en línea con el lenguaje creativo de John.

Más que una ruptura total, esta colaboración sugiere un acercamiento entre dos mundos que tradicionalmente han estado separados: el lujo y el consumo masivo. Galliano no solo llega para diseñar, sino también para explorar hasta qué punto la moda en el contexto del retail puede mantener una dimensión creativa y expresiva.