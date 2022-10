Mar Flores se estrena en el programa 'Y ahora Sonsoles' con un look de escándalo: un vestido fucsia de Massimo Dutti y unas sandalias de Zara

El regreso de Mar Flores a la televisión era uno de los momentos televisivos más esperados. Después de más de 20 años sin aparecer en pantalla, volver a contar con la presencia de la modelo en un programa era un hecho inédito. Ha sido el nuevo formato de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega, el elegido por Mar Flores para hacer su nuevo debut en televisión.

El programa de Ónega apuesta por ofrecer nuevas caras a los espectadores y uno de sus fichajes estrella ha sido la modelo madrileña, que se ha estrenado recientemente como colaboradora. También han aparecido otros rostros muy conocidos, como Carmen Lomana, Tamara Gorro y la periodista Olga Viza.

En su estreno en el programa de Sonsoles, Mar Flores ha hecho revelaciones de lo más comprometidas, como anécdotas eróticas o la confesión de un grave incidente que sufrió en unas pistas de esquí andorranas. No obstante, el debut de la modelo no solo será recordado por sus inéditas declaraciones, sino también por su look de escándalo: un vestido midi de color rosa fucsia y unos sandalinas de tacón. Hemos fichado de donde son las prendas de su outfit y advertimos que ya está siendo un boom de ventas en la web de la firma.

El vestido fucsia de Mar Flores

La tía de Laura Matamoros, ha elegido un vestido midi fucsia de Massimo Dutti para su regreso a televisión. Su elección está muy pensada, ya que este color reúne todas las tendencias de la temporada. Por un lado, el fucsia es uno de los colores que más vamos a ver este otoño (por que sí, el fucsia también es un color para los meses fríos).

Además, es fresco, dinámico y rejuvenece al instante. Sin duda, el color elegido por la nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' es una clara declaración de intenciones para subrayar que, Mar Flores viene a traer alegría y frescura al plató de Sonsoles Ónega.

En cuanto al patrón de la prenda, es un diseño de cuello redondo, recto, de tejido fluido, con mangas y con una abertura lateral en la parte de la falda. Este detalle le aporta un toque sensual, pero sin ser exagerado. La prenda es perfectamente versátil, ya que se puede vestir para ocasiones formales de trabajo, como una cena de empresa o un evento, y también para ocasiones más festivas, como una boda. Tiene un precio de 89,95 euros y también está disponible en color negro.

Vestido midi fucsia de Massimo Dutti | Massimodutti.com

Sandalias de tacón: la combinación perfecta

Mar Flores ha completado su look con unas sandalias de tacón medio, hebilla cruzada y colores terrosos. La marca que las firma es Zara y, actualmente, en su catálogo existen unas muy similares a las que lleva la modelo, pero de color dorado, ideales para combinar con el rosa fucsia. Tienen un precio de 79,95 euros. Pero, si quieres llevar este vestido con un aspecto más informal, puedes combinarlo con unas botas altas, negras o beige. Así podrás adaptar la prenda para llevarla en tu día a día.

Sandalias de tacón de Zara | Zara.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Mar Flores posa espectacular en bikini y con abdominales a sus 53 años