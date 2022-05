Rossy de Palma es, sin duda, una de las actrices más queridas de nuestro país y también uno de los rostros más conocidos de la pequeña y gran pantalla. Chica Almodóvar y eterna musa del diseñador Jean Paul Gaultier, cuenta con una trayectoria profesional de éxito.

Son pocas las veces que la actriz habla de su vida privada, pues prefiere mantenerla en un segundo plano alejada de los focos. Sin embargo, desde que sus hijos, Gabriel y Luna cumplieron la mayoría de edad, sí que se sabe algo más de ellos

De lo que apenas se ha sabido nada era del padre, del que Rossy no ha querido hablar apenas, hasta ahora. La actriz ha acudido al programa de Jesús Calleja y ha querido hablar de su vida personal, incluyendo el maltrato que sufrió por parte del padre de sus hijos.

Gabriel y Luna nacieron con apenas un año de diferencia, en 1998 y 1999, y se criaron únicamente con su madre, que siempre se consideró una "madre soltera" ya que su progenitor nunca se hizo cargo de ellos.

Rossy y el padre de sus hijos se conocieron cuando ella vivía en Francia: "No fue el amor romántico: fue como un reconocimiento. Quise mucho a ese hombre. Desde nuestro primer encuentro ya hablamos de hijos".

Sin embargo, confesó que los problemas empezaron en el embarazo: "Él quería dominar… Bloqueaba mi instinto maternal. Era una cosa un poco cazurrona de querer tener la voz de mando. Era de esas personas que petan y te montan un pollo por cualquier cosa. Yo me preguntaba: ¿Le va a dar el telele ahora o le va a dar después?".

La actriz confesó que la relación terminó tras un "suceso violento" cuando los niños eran pequeños en el que incluso tuvo que intervenir la policía: "Tuve miedo porque me vi a mí misma desde arriba. Tuve que ir al hospital. Una señora que ayudaba a mujeres maltratadas me dijo: 'Usted lo que tiene que hacer es cambiar la cerradura de su casa e irse a Madrid'. Y eso es lo que hice".

El amor de Rossy de Palma por sus hijos

Aunque aquella época no fue la más feliz de su vida, Rossy ha asegurado que todo aquello ha quedado atrás y no tiene rencores: "Por amor bajé al infierno, pero subí con dos ángeles. No me arrepiento de haber bajado, pero bajar, bajé".

Además, el gran amor de su vida son sus hijos: "Cuando tienes hijos, la cota de amor es tan grande que lo ocupan todo".

