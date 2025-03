El look de Chiara Ferragni con el que confirma que el estampado de serpiente será tendencia en 2025

Lo hemos visto en las pasarelas y, poco a poco, va ganando terreno en el street style. El estampado de serpiente es la última gran tendencia dentro del animal print, y Chiara Ferragni nos lo ha confirmado con uno de sus looks en la Semana de la Moda de Milán.

La influencer y empresaria italiana asistió el pasado fin de semana al desfile de Roberto Cavalli, donde se presentó la colección Otoño/Invierno 2025-26, diseñada por Fausto Puglisi, director creativo de la firma y amigo de Chiara. Para la ocasión, la it girl italiana apostó por un total look de piel con acabado brillante y estampado de serpiente.

Chiara Ferragni en el desfile de Roberto Cavalli en Milán | Gtres

Un conjunto de chaqueta y falda midi con abertura que supo defender con unas medias negras semitransparentes, unos tacones destalonados en punta y el pelo recogido en una coleta baja. Para completar el estilismo, la italiana llevó un bolso de la marca con el mismo estampado, decorado con dos siluetas de tigre en versión joya que hacen de asa. Se trata del modelo Roar, cuyo precio asciende a 2.950 euros.

O lo amas o lo odias

¿Sabías que este es el año chino de la Serpiente? Tal vez por superstición o simplemente porque las tendencias mandan, lo más probable es que acabemos sumando alguna prenda con este estampado a nuestro armario. Ahora bien, no es un print fácil de llevar. Muchas usuarias en redes sociales han comentado que esta moda no encaja con su estilo o que no saben cómo combinarla.

Si tienes dudas, aquí van algunos consejos para lucirlo con tanto estilo como Chiara Ferragni:

Atrévete con tonos en tendencia . Busca un estampado de serpiente en verde o pistacho, los colores estrella de la temporada.

. Busca un estampado de serpiente en verde o pistacho, los colores estrella de la temporada. Equilibra el look. Si apuestas por este animal print, combínalo con prendas sofisticadas y un peinado más sobrio para no recargar el conjunto.

Si apuestas por este animal print, combínalo con prendas sofisticadas y un peinado más sobrio para no recargar el conjunto. Adáptalo al verano. Para la próxima temporada, elige tejidos vaporosos y ligeros que se integren con la estética boho chic que dominará los meses de calor.

Otras influencers que ya se han sumado a esta tendencia

Chiara Ferragni no es la única creadora de contenido que ha caído rendida ante este estampado. María Pombo ya lució un pantalón snake print el pasado diciembre, durante sus vacaciones navideñas en Cantabria.

También Violeta Mangriñán ha apostado por este estampado recientemente. En su última noche de chicas, combinó unos shorts de serpiente en amarillo con un total look negro, añadiendo un toque rompedor a su outfit.

Si ellas ya llevan el snake print, muy pronto lo haremos nosotras. ¿Terminaremos teniendo un zoológico en el armario? Puede ser... ¿y acaso no es divertido?