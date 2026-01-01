12 CAMPANADAS, 12 VESTIDOS
El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025: un diseño hecho con todos los anteriores y con mensaje
Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender en las Campanadas con un vestido creado a partir de piezas de sus once diseños anteriores, celebrando así sus doce años dando las uvas. La prenda, diseñada por Josie, lanza un mensaje de apoyo y acompañamiento junto a la AECC, simbolizando la reconstrucción tras el impacto de una enfermedad como el cáncer.
¡Lo ha vuelto a hacer! Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con su vestido de las Campanadas. Después de doce años, el vestido de la presentadora ya es una tradición más de la Nochevieja. Y, como ya ha ido advirtiendo durante las últimas semanas —en las que ha ido dando pistas sobre qué iba a llevar este año—, estas Campanadas iban a ser rompedoras: 12 años, 12 uvas y 12 Campanadas. ¡Y al ver el resultado, todo ha tenido sentido!
Pedroche ha dado sus duodécimas Campanadas llevando un vestido formado por piezas de sus otros 11 vestidos anteriores, tanto la capa como el vestido interior. Un diseño, creado por su famoso estilista Josie, con el que la presentadora ha vuelto a aprovechar que su vestido no es solo un vestido, siempre esconde un importante mensaje y este año lo ha hecho acompañada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con un mensaje centrado en el apoyo y el acompañamiento.
Un vestido hecho de un montón de piezas, que simboliza cómo una enfermedad así puede hacer que tu vida, de repente, estalle en mil pedazos que hay que volver a recomponer.
Cosido por el propio Josie, en el que se rinde homenaje a todos los diseñadores que han participado a lo largo de estos doce años: Charo Ruiz Ibiza, Pronovias, Tot-Hom, Jacinto de Manuel, Pedro del Hierro, Manuel Piña, Íñigo Garaizabal, Paula Ulargui y Vivas Carrión.
