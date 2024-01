¿Cuál es la diferencia entre estilo y moda?

Cuando queremos hablar de forma correcta intentamos no repetir palabras de forma abundante y recurrimos a sinónimos para parecer más cultos. No obstante, a veces las palabras que usamos en lugar de otras no son las adecuadas: es el caso de moda y estilo.

Ambos términos suelen entremezclarse en las conversaciones cotidianas, pero, en realidad, representan dos conceptos distintos que definen la forma en que nos vestimos y presentamos al mundo. La esencia de esta disyuntiva se resume en una frase emblemática de Coco Chanel: "La moda cambia, el estilo permanece".

La creadora de contenido especializada en moda y asesoría de imagen, Darlene (@darlenestyle) lo explica de forma resumida en este vídeo y nosotros te lo explayamos a continuación.

Diferencia entre estilo y moda

El estilo es una manifestación de quiénes somos, una expresión única de nuestra personalidad, gustos y preferencias. Va más allá de simplemente seguir las tendencias de moda del momento. Es un medio a través del cual revelamos nuestra identidad al mundo sin necesidad de explicarlo con palabras. Desde la música que escuchamos hasta nuestro trabajo y lugar de residencia, el estilo se convierte en una carta de presentación visual de nuestra vida.

La ropa que elegimos, los colores que preferimos, los cortes, las texturas y los accesorios que seleccionamos son elementos que componen nuestro estilo individual. El estilo es dinámico y evoluciona a medida que nosotros lo hacemos, adaptándose a nuestras experiencias y cambios en la vida. Aunque creas que no tienes estilo, lo tienes y lo puedes detectar.

En contraste, la moda es un fenómeno más efímero y sujeto a las cambiantes corrientes de la industria. Las tendencias de moda son impulsadas por diseñadores, casas de moda y la maquinaria comercial que busca constantemente novedades para impulsar el consumo. Lo que está en boga hoy puede quedar en el olvido mañana, dejando espacio para la próxima gran tendencia.

La moda es cíclica y a menudo recicla estilos pasados, reinventándolos para la época actual. Este constante flujo de novedades puede ser emocionante y desafiante, pero no define nuestra esencia como lo hace el estilo. La moda es un juego en constante cambio, mientras que el estilo es una constante declaración de nuestra identidad.

¿Qué estilos existen?

Al explorar el concepto de estilo, nos encontramos con una gran diversidad de formas con las que las personas eligen expresarse. Según la influencer especialista en moda, hay un total de 7 grandes estilos que nos definen:

Natural

Creativo

Seductor

Elegante

Dramático

Romántico

Clásico

La naturalidad busca la comodidad y la simplicidad, mientras que el creativo se aventura en la experimentación y la originalidad. El seductor busca destacar las partes de su cuerpo que más le gustan, el elegante apuesta por la sofisticación, el dramático busca llamar la atención, el romántico se sumerge en lo nostálgico y el clásico abraza la atemporalidad.

Cada persona se define con dos o tres de estos estilos, en diferentes porcentajes, por lo que no pierdas la cabeza intentándote etiquetar en uno. Con la combinación de varios de estos estilos, cada individuo crea su estilo único y personalizado que describe muy bien quién es.