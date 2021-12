Billie Eilish ha sido no solo la última invitada al popular programa estadounidense Late Night Live, sino la encargada de presentarlo esa noche. Cantó además uno de sus últimas canciones de su álbum 'Happier than ever'. También aprovechó el momento para aclarar de una vez por todas por qué le gusta usar ropa tan grande.

Además de su voz, Billie Eilish destaca por su estilo de vestir único. Siempre lleva ropa oversize, muy ancha, que no deja ver prácticamente nada de su cuerpo. Por eso, una de las preguntas que le suelen hacer de forma recurrente es por qué no utiliza prendas más ajustadas. La cantante de 19 años, aprovechó su paso por Late Night Live para aclararlo.

De hecho, la cantante no dudó en bromear al respecto: "Soy Billie Eilish, si no me conoces por mi música, seguramente me conocerás por mi pelo o mi ropa. Es por eso que hoy he decidido vestirme como si Mamá Noel fuera de fiesta… es broma, en realidad me he vestido así porque después voy a casarme con un personaje de anime".

La cantante confesó que realmente hay una razón por la que se viste así. No lo hacía "solo por comodidad o estilo. Esto es algo duro de decir". Billie Eilish continuó: "La verdadera razón por la que vestía ropa ancha es porque en realidad éramos dos niños intentando entrar en una película para adultos".

Ante estas palabras, el público estalló en carcajadas, sorprendidos por el buen sentido del humor de la cantante, que con tan solo 19 años derrocha estilo propio y personalidad.

No le gustaba actuar

Billie Eilish, en esta clave de humor tan propio del programa, contó un poco más sobre su infancia, y cómo había desarrollado sus dotes de artista desde pequeña, a pesar de que "de pequeña odiaba actuar".

"Todo se debe a que mi madre, que es actriz, escribió una película sobre su vida. En esa película, mi madre y mi hermano actuaban de sus propios personajes. Pero en la película resulta que mi madre no tenía una hija".

